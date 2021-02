Sans: «Allà on governa Esquerra, impulsem l'economia social i la sostenibilitat»

La candidata republicana visita el projecte 'Reus Compra Responsable'

Actualitzada 08/02/2021 a les 21:06

La candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya a la demarcació de Tarragona per les eleccions del 14 de febrer, Raquel Sans, ha visitat el projecte Reus Compra Responsable, un servei de paqueteria verda i d'inserció laboral. També s'ha reunit amb diverses de les entitats i persones implicades en aquest projecte, i ha visitat un dels establiments que utilitza aquest servei. El projecte va néixer el desembre passat, fruit de la col·laboració de l'Ajuntament de Reus i diverses entitats comercials i del tercer sector, amb la voluntat d'impulsar la transformació del model comercial de la ciutat i de fer una aposta per l'economia social i la sostenibilitat. Reus Compra Responsable és un servei de repartiment a domicili de les compres fetes al comerç reusenc.

Raquel Sans ha destacat que «el projecte ha tingut la capacitat d'unir diversos actors de la ciutat per impulsar el comerç de proximitat i, a la vegada, fer-ho des d'una perspectiva social i sostenible». En aquest sentit, la cap de llista republicana ha assegurat que «allà on governa Esquerra, impulsem projectes basats en l'economia social i la sostenibilitat». Eva Ferran, número 9 i reusenca, ha afegit que «casos com aquest demostren que a Esquerra tenim voluntat i capacitat de liderar projectes transformadors, projectes que milloren la ciutat de Reus i que donen oportunitats laborals als nostres veïns i veïnes».

Per la seva banda, Carles Prats, regidor d'Empresa i Ocupació de Reus i impulsor del projecte, ha emfatitzat que «cal repensar els models comercials, buscant com unir la digitalització, el comerç de proximitat i la sostenibilitat. Això ho hem aconseguit amb aquest projecte, però també amb d'altres com el de venda en línia als Mercats de Reus». La número 3 de la llista d'Esquerra Republicana, Irene Aragonès, ha deixat clar que un dels propòsits d'Esquerra Republicana és «potenciar l'economia social i cooperativa en favor d'un consum responsable i un teixit productiu arrelat al país. Hem de promoure el consum cooperatiu en sectors estratègics com l'energia, les telecomunicacions i els serveis financers».