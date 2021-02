Mas Carandell de Reus contracta set persones aturades en dos plans d'ocupació

Aquestes donaran suport a la tramitació digital i manteniment d'horts urbans i escolars

L'IMFE Mas Carandell ha contractat 7 persones en situació d'atur en el marc dels Plans d'experienciació laboral recentment aprovats i subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el SEPE. El contracte durarà nou mesos.

El primer dels dos plans d'ocupació és el de Manteniment d'horts urbans i escolars dels barris ponent de Reus. Per aquest s'ha contractat una monitora i quatre peons agrícoles.



L'actuació se centrarà en els conreus de les parcel·les que Mas Carandell té als horts municipals del barri Sol i Vista, la collita de les quals es dona al menjador social de la ciutat (al voltant de 500 kg de verdura fresca i de temporada). I d'altra banda s'oferirà suport als horts escolars dels barris de ponent, aprofundint en el seu valor pedagògic. Aquestes accions es combinaran amb tasques bàsiques de jardineria per ampliar les competències tècniques de les persones contractades, i millorar així la seva ocupabilitat un cop finalitzat el pla.El segon pla iniciat és el de Suport a la tramitació digital i ocupa a dues persones. El regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, ha explicat que «aquest projecte neix arrel de la coneguda escletxa digital. Es constata que a l'hora de realitzar gestions i tràmits, cada vegada més digitalitzats, especialment a l'Administració pública, la manca de competències TIC d'una part de la població així com no disposar ni d'equips informàtics, ni de connectivitat, fan palesa la desigualtat generada a l'hora d'accedir a determinats recursos i serveis».El projecte crea una nova figura professional per contribuir a millorar l'atenció de les persones amb dificultats en l'àmbit digital i garantir-ne llur accés als serveis i recursos en condicions d'igualtat, mitjançant l'acompanyament, la formació i l'assessorament.