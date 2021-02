Les acusacions demanen presó per a quatre presumptes segrestadors de dos homes a Reus

Penes elevades de presó

Alguns advocats han apuntat aquest dilluns que l'home podria haver ingressat en un centre psiquiàtric amb motiu d'un trastorn mental pel qual s'hauria deixat de medicar. També han referit que «ni la seva pròpia família sap on està». Segons han assenyalat, la setmana passada l'haurien vist a Mont-roig del Camp (Baix Camp). D'entrada, s'havia apuntat que l'home s'havia de desplaçar de Huelva a Tarragona, i que pretenia declarar per videoconferència.El ministeri fiscal ha insistit que la seva intenció és jutjar els cinc acusats de manera conjunta i, en tot cas, ha instat la sala a declarar el processat absent en rebel·lia el més aviat possible per tal d'iniciar les sessions i, si se l'acaba localitzant, incloure'l en la vista. Algunes defenses, però, s'inclinen per acotar algun termini de temps per localitzar-lo i comprovar si, efectivament, no ha acudit davant el tribunal per un trastorn mental.En canvi, els advocats defensors s'han oposat rotundament a la petició de fiscalia l'acusació particular d'endurir les mesures contra els quatre acusats que sí han comparegut al judici: ja sigui l'ingrés provisional a presó o, com a mínim, compareixences setmanals davant l'Audiència. Les defenses consideren que això suposaria un «càstig» per als que sí han complert i han recordat que les circumstàncies no han canviat des que se'ls va deixar en llibertat provisional.Durant un torn d'intervenció concedit pel president del tribunal, un dels acusats ha manifestat que porten quatre anys en què ho estan passant «molt malament» i que se'ls acusa «sense que hi hagi proves» que els incriminin. El processat ha rebutjat que se'ls torni a enviar a la presó i ha subratllat que tenen la dona i la família aquí a Catalunya. «Som gent normal i humil, i no ens dediquem a això ni molt menys», ha manifestat.A l'espera de la resolució judicial, cal recordar que la fiscalia demana penes que oscil·len entre els 12 i els 21 anys de presó, i l'expulsió del país per als cinc individus, a qui acusa d'haver-se posat d'acord per segrestar dos homes i de demanar un rescat de 30.000 euros. El ministeri públic sosté que, per arribar al principal objectiu, I.B., els acusats van segrestar primer un altre individu, F.M., al qual van fer servir d'esquer. Els fets es remunten al gener de 2018.Durant el captiveri, apunta el ministeri fiscal, van agredir-los i amenaçar-los de mort per aconseguir un rescat de 30.000 euros. A un d'ells el van alliberar en un camí i a l'altre el van rescatar els Mossos de l'interior d'un maleter. Els cinc individus, que tenen entre 30 i 34 anys i són originaris del Marroc, van entrar provisionalment a presó, però aproximadament al cap d'un any i mig van quedar en llibertat provisional sense fiança.