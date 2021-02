L'Ajuntament de Reus demoleix edificis municipals buits i en ruïnes al Carme

Comença l'enderroc del 27 del carrer Sant Llorenç, inclòs al catàleg d'immobles degradats al barri, i el veïnat vol més seguretat

Actualitzada 07/02/2021 a les 21:23

Les feines d'enderroc que l'Ajuntament de Reus havia adjudicat a principis d'aquest gener, amb una inversió d'uns 29.300 euros, per tirar a terra un edifici de propietat municipal buit, tapiat i en estat ruïnós al barri del Carme, ja estan en marxa. Els treballs, encarregats a l'empresa B-Biosca, van iniciar-se a finals de la setmana passada des de l'interior de la construcció, que es correspon amb el número 27 del carrer de Sant Llorenç. El projecte l'havia aprovat el consistori gairebé un any enrere i el procés de licitació s'havia engegat a l'agost del passat 2020.

Els primers moviments a l'edifici, fa pocs dies, van posar en alerta el veïnat perquè que «no se'ns havia notificat que comencessin les obres i algunes persones ens van trucar preocupades per si es tractava d'ocupes que s'hi estiguessin posant», explica el president de l'Associació de Veïns L'Harmonia del Carme, Josep Machado, que afegeix que els mateixos veïns «ens van avisar que, tot i que s'estava treballant a l'edifici, a fora no hi havia ni bastida ni el cartell que acredités l'empresa ni cap indicació, no s'havia fet com si diguéssim una acta d'inici, i ens deien que tenien por que hi hagués algun problema a la vorera perquè sentien picar». L'entitat va posar-se en comunicació amb la Guàrdia Urbana, que va acudir al lloc per revisar les condicions en què s'estava realitzant la intervenció «i ens van dir que estava en ordre», però els operaris «picaven i feien pols, alguna pedra queia al carrer i algun veí es va queixar». «Si no és que els obrers estiguin per dins únicament traient filferros, portes o mobles que puguin destorbar durant l'enderroc i que no caiguin a façana, hi ha d'haver la bastida i la xarxa col·locades», diu Machado.

El número 27 del carrer de Sant Llorenç formava part del catàleg de prop de 150 construccions que L'Harmonia del Carme ha detectat que necessiten atenció a causa de l'estat de degradació en què es troben. El veïnat celebra que l'edifici, que havia acollit una llar d'infants i estava en ruïnes, sigui finalment demolit però apunta que els treballs «s'haurien d'haver iniciat d'una altra forma i avisant l'associació perquè tothom estigui al cas i no hi hagi ensurts».

El bloc esfondrat de Sant Esteve

En paral·lel a les obres del carrer de Sant Llorenç, s'havia licitat també la demolició d'un altre edifici, el número 7 del passatge de l'Escorial, que es va adjudicar a l'empresa Olegario Estrada per prop de 53.900 euros i que està pendent de tràmits d'Endesa. I al mateix temps que aquests dos projectes es tramitaven, se n'havia redactat també un de tercer per fer desaparèixer el número 24 del carrer de Sant Esteve, igualment al barri del Carme, però l'edifici es va esfondrar durant la matinada del passat 19 de juliol, quan la façana va cedir cap a la vorera sense causar ferits. Els veïns demanen que l'espai resultant s'acabi d'arranjar.