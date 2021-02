El PSC potenciarà les escoles de dansa per la funció cultural i educativa

Actualitzada 08/02/2021 a les 07:39

«Les escoles de dansa han de ser reconegudes en el seu paper cultural i educatiu i la dansa ha d'entrar a l'escola com ho ha fet la música». Així ho va assegurar Eva Granados, viceprimera secretària del PSC i número dos dels socialistes per Barcelona a les eleccions al Parlament, que ahir al matí es va reunir a Reus amb representants de l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona i de la Coordinadora de Dansa de Reus per tal de copsar les seves reivindicacions. En la trobada també van ser-hi presents la cap de llista per Tarragona, Rosa M. Ibarra, i els candidats de Reus, Alberto Bondesio i Ana Martínez.

La trobada va servir per conèixer el malestar d'aquest col·lectiu pel fet que hi ha moltes escoles que no estan reconegudes per la Generalitat i, per tant, tenen moltes dificultats a l'hora de trobar solucions a les problemàtiques que han generat les restriccions a causa de la pandèmia. En aquest sentit, Granados es va comprometre a treballar per tal d'ajudar les escoles a reunir els requisits que els permeti l'homologació i a definir una estratègia per potenciar-les, ja sigui des del departament de cultura o d'educació.

«Els i les socialistes creiem en la cultura i en l'educació i per això són molt importants els ensenyaments artístics. Des de l'aposta cultural i l'aposta educativa, farem un model de país molt més cohesionat. Quan Salvador Illa sigui president de la Generalitat, posarem la cultura i l'educació al centre de la política. Aquesta serà una de les nostres prioritats», va reblar Granados.

Per la seva banda, la cap de llista per Tarragona, Rosa Ibarra, també va mostrar el seu suport a la problemàtica. «Hem pres nota de totes les reivindicacions i necessitats i, a partir del 15 de febrer, quan governi el PSC podrem posar ordre al sector i donar sortida a tantes i tantes escoles de dansa que, en aquests moments, s'ho estan passant molt malament», va concloure. Els centres d'ensenyament de dansa s'han manifestat arreu de Catalunya per denunciar el seu malestar per les restriccions.