El Cantaval 2021 dedica al Carrilet el seu 'hit' i es farà a La Palma

Actualitzada 08/02/2021 a les 09:44

L'edició 2021 del Cantaval, cita on cada any s'entona el cançoner més satíric, tindrà lloc el dia 13 de febrer, dissabte. Enguany, l'acte, que és un dels pocs dins del programa de Carnaval que es manté, tindrà lloc a l'espai de La Palma, tal com ha anunciat l'organització, que avisa que les entrades per accedir-hi es posaran a disposició aviat. Si no hi ha cap canvi, i adaptat al context de la covid-19, el Cantaval tindrà lloc de les 11 a les 14.30h., no hi faltarà el Cor de Carxofa ni el Glossadors del Camp i hi haurà, tal com figura al cartell, concurs de disfresses. El Cantaval celebra aquest 2021 una dècada des de la seva recuperació.

Abans que es puguin adquirir les entrades, i per anar obrint boca, el Cantaval va donar a conèixer aquest divendres el que ha de ser el seu nou hit. Aquesta vegada, el tema es dedica al Mercat del Carrilet i a la determinació del govern, primer de tancar-lo i, després, de deixar-lo obert i amb activitat fins al 2024. Sota el títol Carri, Carri, Carrilet, la cançó versiona els Fesolets de Les Tres Bessones i la lletra arrenca explicant que «Carles Prats no menja bo i el Pelli tot ho tanca. També hi ha la Llauradó, que li deu cuinar sa mare». El tema recorda la lluita de la Sedera per no acabar a terra i la seva transformació en un Mercadona.

Amb les rues i els actes més multitudinaris de Carnaval suspesos a causa de la pandèmia de la covid-19, l'Ajuntament de Reus preveu organitzar una exposició sobre els 40 anys d'història de la festa a la ciutat.