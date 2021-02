Ciutadans proposa un pla estratègic pel turisme del Camp de Tarragona amb l'horitzó 2030

El cap de llista, Matías Alonso, ha participat al cicle 'Eleccions Economia Empresa' organitzat per la Cambra de Comerç de Reus

Actualitzada 08/02/2021 a les 19:52

Ciutadans proposa, per la propera legislatura, redactar un pla estratègic pel turisme amb l'horitzó 2030. Aquesta és la voluntat del partit taronja que ha desgranat el seu cap de llista, Matías Alonso, durant la intervenció al cicle 'Eleccions Economia Empresa' organitzat per la Cambra de Comerç de Reus. Mentre es defineix el Pla, Alonso proposa mesures de xoc com la suspensió de la taxa turística per confortar a les empreses del sector.El discurs del candidat de Ciutadans, molt concret en la descripció de les mesures a executar, s'ha centrat també en l'Aeroport de Reus, una infraestructura que cal fer més accessible millorant la seva connectivitat. En aquest sentit considera que l'Estació Intermodal i el mateix Tren-Tramvia serien dues opcions de futur molt vàlides per fer-lo més competitiu. Precisament sobre qüestions de mobilitat -un àmbit on considera que hi ha molta feina per fer- també ha subratllat la importància de potenciar l'ATM del Camp de Tarragona i d'apostar per la creació de l'ATM de les Terres de l'Ebre.Alonso també ha tingut temps per referir-se al sector comercial, apostant per un pla integral de digitalització pel petit comerç i aplicant, amb urgència, la llei de les APEUS, una fórmula d'organització i gestió que pot donar resposta immediata a la progressiva desertització del centre urbà d'algunes ciutats. I sobre qüestions energètiques s'ha referit a la responsabilitat del Govern a l'hora d'exigir a les elèctriques i a les empreses proveïdores un manteniment adequat de les línies de distribució.Sobre carreteres de titularitat autonòmica, la seva prioritat seria afrontar el desdoblament de la C14, d'Alcover a Tàrrega, per aconseguir una via ràpida de connexió d'Andorra amb la Costa Daurada. I sobre la llei de Cambres ha subratllat el seu compromís per aconseguir la seva tramitació i aprovació en la propera legislatura mitjançant un projecte de Llei, sorgit del Govern, que superi tots els tràmits que pertoquen per un redactat d'aquesta transcendència.Amb la conferència de Matías Alonso de Ciutadans finalitzen les intervencions dels partits que van aconseguir representació parlamentària a les darreres eleccions. Ara serà el torn de les altres formacions que han demanat, explícitament a la Cambra, de participar-hi. És el cas de Carles Prats, de Primàries, que intervindrà dimarts a les 17.30h, i d'Àurea Rodríguez del PNC, que clourà el programa previst el dimecres a les 10.30h. El mateix dia, a les 12h, la Cambra presentarà les conclusions del cicle en roda de premsa.