La Junta Electoral de Reus recorda que hi ha 48 hores per constituir les meses i que això podria retardar l'escrutini

El president veu problemes en el fet que els suplents hagin d'anar a altres col·legis

Actualitzada 06/02/2021 a les 11:15

La Junta Electoral Central «omet» funcions

El president de la Junta Electoral de zona de Reus, Diego Álvarez de Juan, ha recordat a Rac 1 que la llei preveu diferents escenaris si no es poden constituir les meses, i ha apuntat que, en última instància, dona 48 hores per formar les que no s'hagin pogut constituir, buscant altres persones dilluns o dimarts, el que faria retardar l'escrutini.Ha dit que això ha passat de forma anecdòtica, però que enguany hi ha el «risc» que es pugui produir de forma més important. Malgrat tot, Álvarez de Juan ha opinat que la majoria de meses es constituiran amb normalitat. Sobre la instrucció de la Junta Provincial de Barcelona sobre suplents, ha avisat que pot suposar un problema si han d'anar a un col·legi electoral llunyà, perquè no podrien votar.«Jo crec que no hi haurà problemes excessius per constituir les meses», ha dit Álvarez de Juan, que en tot cas ha recordat les diferents previsions legals en cas que hi hagi incidències. En primer lloc, ha apuntat que es poden incorporar els primers votants, però que en aquest cas són col·lectiu de risc. En segona instància, ha explicat que la normativa estableix que si no es pot constituir la mesa abans de les 10, la junta pot suspendre aquella mesa i té 48 hores per formar-la de nou, buscant persones al cens per poder votar dilluns o dimarts.Ha reconegut que són «escenaris desconeguts», tot i que creu que en alguna ocasió ha passat i s'ha hagut de formar alguna mesa l'endemà. «Ara estem parlant del risc que passi en moltes, però tenint aquesta prevenció legal jo crec que es podrà salvar sense grans inconvenients. No és la situació desitjable, no és l'escenari ideal, però la llei ho preveu i evitaríem possibles conflictes», ha afegit.Álvarez de Juan ha dit que entén que la gent estigui preocupada i alarmada, però ha insistit que hi ha solucions. «Som una societat madura que anirà a la mesa en la majoria dels casos», ha insistit.Pel que fa al suggeriment de la Junta Provincial de Barcelona d'utilitzar suplents d'una mesa ja constituïda per a una altra, ha avisat que pot provocar problemes perquè aquells suplents han de votar en la seva mesa. «A priori, tu no pots formar part d'una mesa on no siguis elector, podríem tenir un problema logístic», ha dit. En cas que aquell suplent acabi anant a una altra mesa del mateix col·legi o d'un proper, encara, però «si ha d'anar a una altra part del municipi particularment allunyada generaria dubtes», ha remarcat.Sobre les excuses presentades per milers de persones, ha explicat que cada junta decideix on situa la línia per acceptar o no les al·legacions. Després d'escoltar casos com el d'un home al Vendrell que té la dona amb leucèmia, amb quimioteràpia i molt baixa de defenses, ha indicat que el que cal acreditar sobretot és la situació de dependència d'ella, i no tant la malaltia del convivent, perquè «per definició legal això no és causa d'excusa».Álvarez de Juan ha apuntat que a Reus els estan arribant excuses de tot tipus, i en casos de dependència les estan tramitant totes, també quan hi ha custòdies compartides. També estan sent laxes amb les persones que tinguin entre 60 i 65 anys.En preguntar-li si una persona que hagi de formar part d'una mesa podria denunciar l'administració si s'infectés, ha remarcat que caldria establir clarament que s'ha contagiat allà i ha augurat que tindria «un recorregut complicat». «Tinc dubtes que tingués èxit», ha afegit.També el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona (UdG) Josep Maria Aguirre ha recordat a Catalunya Ràdio que la llei inclou la previsió de poder constituir les meses en un termini de 48 hores si hi ha problemes inicials. Ara bé, segons els seus pronòstics, el mateix 14-F hi haurà resultats i el supòsit de no poder constituir les meses «serà residual».En aquest sentit, ha remarcat que a les meses no només estan cridats els tres membres que la integren, sinó que també es convoquen dos suplents per a cadascun d'ells, amb un total de nou persones, que a més podrien cobrir altres vacants. Aguirre ha remarcat que «s'han presentat un 25% d'excuses, però hi ha un 75% de persones que no han presentat excusa», per tant cal suposar que s'hi presentaran.De tota manera, Aguirre ha considerat que no s'hauria d'haver arribat a «aquests extrems», i ha criticat que la Junta Electoral Provincial de Barcelona va demanar a la Junta Electoral Central que aclarís fa setmanes la seva instrucció sobre les excuses i al·legacions dels ciutadans per no anar a la mesa i saber quins motius són excloents. «La Junta Electoral Central va ometre les seves funcions i ho va delegar a les juntes electorals de zona i ara tenim el problema servit», ha lamentat.Pel que fa a les conseqüències, no presentar-se a la mesa està castigat amb entre tres mesos a un any de presó o multa de sis a 24 mesos. «Normalment tot això sol acabar en sanció econòmica en aquells casos en què realment es tramiten les responsabilitats», ha dit. A més, encara són «molts menys» els que acaben en sentència condemnatòria. Pel que fa a la quantitat de les sancions, ponderen la capacitat econòmica de la persona.Aguirre ha afegit el fet que la situació actual és «excepcional» i que a més hi ha un eximent legal que és la «por insuperable», que pot arribar a ser una consideració a valorar en cas de tramitar-se incompareixences a les meses. Ha opinat que «és molt difícil» que aquells que han presentat informes acreditatius i escrits en el període d'al·legacions rebin una condemna penal. «Veig molt complicat que en supòsits de risc real es puguin incoar expedients», ha insistit.Al seu parer, la solució de tot plegat seria que els ajuntaments assignin més treballadors públics voluntaris per cobrir vacants i alhora garantir «un procés objectiu i transparent». Ha remarcat que els funcionaris públics tenen aquesta obligació en l'exercici de les seves funcions.