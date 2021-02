Jordan (ECP) reclama «un pla integral per salvar els treballadors del sector cultural» en un acte a Reus

Els comuns prometen «com a mínim 60 d'inversió cultural per habitant» si arriben al poder

Actualitzada 06/02/2021 a les 18:17

El candidat d'En Comú Podem per la demarcació de Tarragona, Jordi Jordan, reclama «un pla integral per salvar els treballadors del sector cultural» en un acte a Reus amb diversos col·lectius i agents culturals de la ciutat. Jordan lamenta que «el sector cultural ha estat molt afectat en els darrers mesos pels efectes de la pandèmia i amb una previsió complicada de cara al futur».La diputada dels comuns, Yolanda López, ha mostrat el seu suport al col·lectiu de la dansa, que avui s'ha manifestat a Tarragona entre altres ciutats per millorar la seva situació.Jordan assegura que per aquest motiu, «cal ajuts directes, estables i retroactius per als treballadors i treballadores dels sectors culturals». El candidat d'En Comú Podem promet que «el primer pressupost de la Generalitat que aprovem inclourà com a mínim 60 d'inversió cultural per habitant. L'objectiu és el 2% del pressupost destinat a cultura».Els comuns destaquen que «les condicions de treball de les professionals de la cultura sempre té un caràcter intermitent i que, en la majoria de casos, el treball només es veu remunerat amb l'exhibició o exposició de la feina feta» per això prometen també impulsar solucions de caràcter retroactiu.