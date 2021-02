El comerç de Reus perd fins a un 50% de la facturació al gener per les restriccions de la covid-19

Els centres comercials, esgotats

Els comerciants de Reus i Tarragona coincideixen que el sector de la moda és el més afectat per la disminució de les trobades familiars i d'amics i per la reducció d'esdeveniments socials com casaments i comunions. També comparteixen que la situació és molt greu perquè arrosseguen els mesos de restriccions i tancaments de l'any passat.La presidenta de la Unió de Botiguers de Reus, Meritxell Barberà, assenyala que l'impacte econòmic és molt «gran» i destaca que el 75% dels comerços enquestats per l'entitat van vendre menys al gener. «Fins i tot, en algun cas, les pèrdues arriben fins a un 80%. Això és moltíssim, creiem que tot el comerç és essencial si volem mantenir vives les ciutats», valora Barberà.Tot i que veu amb bons ulls el pas del confinament municipal al comarcal i que les llibreries s'hagin considerat bé essencial, la portaveu dels botiguers considera un sense sentit que els establiments no puguin obrir els dissabtes. «Tenim els mateixos habitants tant de dilluns a divendres com dissabte», es queixa. A més, subratlla que han complert «estrictament amb les mesures de seguretat i higiene des del primer dia».El president de La Via T de Tarragona, Salvador Minguella, també qüestiona les mesures adoptades dijous pel Procicat. «Quina diferència hi ha entre el divendres i el dissabte?», es pregunta el portaveu dels comerciants. La Via T critica que els ajuts del Govern arriben amb comptagotes i que són insuficients per cobrir despeses. A tot això, els botiguers d'ambdues ciutats constaten que la campanya de rebaixes està sent «atípica» i «fluixa», tot i que recorden que les vendes es van reactivar per Nadal.El 86% dels locals del centre comercial La Fira de Reus -els que no estan considerats essencials- porten gairebé un mes amb la persiana abaixada. La gerent, Mayte Forján, assegura que mantenir el tancament és «incomprensible» i «injustificable», i denuncia el greuge comparatiu respecte a altres negocis que sí poden obrir. Forján admet que el sector ha rebut les mesures aprovades pel Govern com un «gerro d'aigua freda».En la mateixa línia, el gerent del centre comercial Parc Central de Tarragona, Miguel Ángel González, diu que se senten discriminats, cansats i esgotats. En el seu cas, destaca que la caiguda de les vendes ha estat pràcticament del 100%, malgrat que alguns negocis puguin vendre en línia i a domicili. Aquest format, però, tampoc és del tot satisfactori, segons González, «perquè lluny d'ajudar el comerç local, aquestes restriccions fan que el consumidor busqui altres vies que no sempre són beneficioses per al territori».Fa un any, Parc Central va viure el millor febrer des del 2011. A ple rendiment el centre dona feina a 2.000 treballadors directes -més els indirectes-, per la qual cosa el gerent avisa que les restriccions tindran repercussions econòmiques i que dificultaran la represa de l'activitat. «La vida a la ciutat també se n'està ressentint perquè també atraiem públic de fora. A més del dany actual també hem de valorar el dany futur», concreta.«Esperem que el Procicat torni a estudiar la situació i examini les mesures. Demanem que ens deixin treballar i obrir les portes com més aviat millor», exigeix el gerent de Parc Central, Miguel Ángel González. Al seu torn, la gerent de la Fira de Reus, Mayte Forján, endureix el to i apunta que estudien emprendre accions legals contra el Govern a través de l'Associació de Centres Comercials de Catalunya.