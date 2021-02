La col·laboració ciutadana ajuda a frustar un robatori d'una bossa de mà a Reus

Una dona va rebre una estrebada prop del Campus de Bellisens, però uns ciutadans van aconseguir retenir el lladre

Actualitzada 04/02/2021 a les 13:29

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 35 anys després de que intentés sostreure una bossa de mà a una dona a Reus. Els fets van passar cap a les 10.45 hores, quan una dona que es trobava prop del Campus Bellisens de la URV va rebre una estrebada d'un home. Tot i que la dona va oferir resistència, les anses de la bossa van acabar trencant-se i el lladre va fugir amb el botí.La dona va cridar que havia patit un robatori i un vianant que circulava amb patinet va començar a perseguir a l'autor. Aquest juntament amb dos persones més van aconseguir aturar-lo a l'alçada del pont que passa per sobre les vies del tren, tot i que aquest no deixava de forcejar per escapar-se. Els ciutadans, que van recuperar la bossa de mà de la víctima, van alertar a la policia autonòmica.En el moment en que ja arribava una patrulla de paisà, el lladre va aconseguir escapar-se però els agents van començar a seguir-lo mentre demanaven reforços.Una patrulla uniformada va acudir fins al lloc, però l'autor es va amagar en un terraplé per no ser vist, cosa que no va aconseguir perquè la patrulla de paisà l'estava veient. Finalment, va ser detingut per un robatori amb violència.En arribar a comissaria, la dona que anava a interposar la denúncia va identificar el lladre. L'home de 35 anys i veí de Reus compta amb tres antecedents, l'últim per un altre robatori amb violència a Mas Abelló. Durant el matí de dijous se celebrarà el judici ràpid.