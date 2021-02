Gairebé 50.000 reusencs canviaran de col·legi electoral en aquest 14-F

Actualitzada 05/02/2021 a les 07:52

Un total de 71.435 electors estan citats a les urnes a Reus el 14-F. D'aquests, fins a 49.852 hauran de votar ara en un col·legi diferent a on havien anat en les eleccions dels últims anys. I és que l'Ajuntament ha aplicat canvis en els espais que acolliran urnes per ajustar-se al compliment de les mesures covid i garantir la seguretat de totes les parts implicades en la jornada. De les 12 meses que es constituiran, 83 canvien de local. Per això, el consistori ha generat un aplicatiu web que es podrà trobar a https://eleccions.reus.cat i que permetrà els electors introduir les seves dades i conèixer quin és el col·legi electoral que els hi pertoca.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, subratllava ahir que «votar serà segur i cal que tothom extremi les mesures de seguretat i higiene» i deia que «l'Ajuntament ha engegat una campanya de difusió perquè ningú pot deixar d'exercir el seu dret a vot per manca d'informació». Així, a més de fer-ho a l'aplicatiu web, els electors també podran consultar el lloc on han d'anar a votar a través de la carpeta ciutadana o el geoportal de Reus (https://geoportal.reus.cat). A més, l'Ajuntament enviarà missatges SMS amb un enllaç a l'aplicatiu web i amb recomanacions sanitàries. També s'ha reforçat l'atenció telefònica a través dels números 977010010 o 010.

Una desena d'espais nous

Durant la jornada electoral, hi haurà cartells informatius a les entrades dels col·legis que aquest cop no obren, i que són les escoles Joan Rebull, Cèlia Artiga, Prat de la Riba, Pompeu Fabra, General Prim, Misericòrdia, Rosa Sensat i l'Institut Baix Camp. D'altra banda, hi haurà una desena de nous col·legis electorals que són el polilleuger Cèlia Artiga, la sala polivalent de La Palma, l'Escola La Vitxeta, l'Escola Pi del Burgar, el Centre d'Art Cal Massó, el polilleuger Alberich i Casas, FiraReus (al Tecnoparc), la Biblioteca Xavier Amorós, l'Escola Isabel Besora i el Centre Cívic Migjorn. Els col·legis electorals que es mantenen són el polilleuger Ciutat de Reus, l'Institut Salvador Vilaseca, el Pavelló Olímpic, l'Escola Rubió i Ors i l'Escola Teresa Miquel. Pellicer insistia ahir que «cal estar atents a les indicacions de la targeta censal que envia l'Oficina del Cens Electoral» i animava a dur el vot preparat de casa. A cada col·legi hi haurà un responsable covid que garantirà el compliment de les mesures de seguretat i circuits diferenciats, tal com detallava ahir el regidor de Salut, Òscar Subirats.