Eva Ferran (ERC): «Hem d'apostar per una estratègia de residu zero i consum responsable»

La candidata de Reus ha visitat aquest matí l'Escola Bressol Municipal el Lligabosc

Actualitzada 05/02/2021 a les 15:52

La candidata de Reus i número 9 de la llista d'ERC per Tarragona a les eleccions al Parlament, Eva Ferran, ha visitat aquest matí l'Escola Bressol Municipal el Lligabosc de Reus per conèixer, de primera mà, la prova pilot per a l'ús de bolquers reutilitzables a les escoles bressol. Aquest projecte de la Regidoria d'Educació i la Fundació Educativa i Social ha començat aquest mes de gener i es durà a terme durant aquest curs 2020-21. Ferran, que també és presidenta d'ERC Reus, ha estat acompanyada pel regidor d'Educació, Daniel Recasens i per representants de l'empresa, amb seu a les Borges del Camp, ADZnadons, creadors d'aquest bolquers.Eva Ferran ha manifestat que «hem d'apostar per una estratègia de gestió cap al residu zero i el consum responsable, amb la implementació de sistemes d'economia circular per a una transformació dels residus i processos de gestió innovadors».En aquest sentit, la candidata reusenca ha refermat el compromís d'Esquerra Republicana «d'avançar cap a un model productiu sostenible que garanteixi les necessitats de les generacions futures. En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, cal adoptar polítiques valentes en aquesta direcció».D'altra banda, Daniel Recasens, ha posat èmfasi en la necessitat de contribuir a trencar tabús i difondre els beneficis en relació amb propostes tan innovadores com aquesta. «El caràcter emprenedor ha estat sempre un dels fets distintius dels ciutadans de Reus i la creació d'aquest bolquer reutilitzable n'és una prova més. Cal donar un vot de confiança a aquests projectes innovadors, que reverteixen directament en el territori i que, a més, tenen consciència ecològica».L'ús de bolquers reutilitzables permetrà reduir d'una manera important el volum de deixalles que genera una escola bressol. S'ha calculat que el residu aproximat de bolquers d'un sol ús que genera un nadó durant el temps que els utilitza és aproximadament d'una tona.