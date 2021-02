Els teatres Bartrina i Fortuny de Reus aixequen el teló aquest cap de setmana

Ambdós espais compleixen amb les mesures sanitàries marcades per la Generalitat

Els teatres Bartrina i Fortuny aixequen el teló aquest cap de setmana per oferir un concert i una obra de teatre. El Fortuny inicia la nova temporada de programació de l'Hivern, amb un concert de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, amb Marc Minkowski com a director convidat de la temporada simfònica de l'Orquestra. Tindrà lloc dissabte a les 20.30 hores.



El Teatre Bartrina, per la seva banda, presenta l'obra de teatre Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers. La peça està dirigida pel mateix Àlex Rigola i està interpretada per Pep Cruz i Alba Pujol. Tindrà lloc el dissabte a les 20 hores.Ambdós espais compleixen amb les mesures sanitàries que marca la Generalitat amb motiu de la pandèmia per tal de garantir la seguretat i la salut de totes les persones, tant del públic com dels artistes i del personal.