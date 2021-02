S'afegirà el nou servei d'atenció urgent que passa dels 2 boxs actuals a 5

Actualitzada 05/02/2021 a les 16:18

El Servei d'Urgències del nou Centre MQ Reus, situat a les dependències de l'antic Hospital, iniciarà la seva activitat el dimarts, 9 de febrer. Concretament, a les noves urgències s'hi atendrà de dilluns a diumenge en horari de 8.00 a 22.00 h, mentre que durant la nit l'atenció urgent es continuarà prestant a les instal·lacions del carrer Gaudí.Actualment, a les noves dependències del carrer Vapor Nou estan en marxa les consultes externes i proves digestives i, a partir de dimarts s'hi afegirà el nou servei d'atenció urgent, que passa dels 2 boxs actuals a 5.La resta de serveis d'aquestes noves dependències: Hospital de dia per a atencions urgents; Unitat d'exploracions complementàries i radiologia, i Àrea de cirurgia sense hospitalització entraran en funcionament en les pròximes setmanes. Per altra banda, a l'edifici del carrer Gaudí s'hi mantindrà tota l'activitat quirúrgica i l'hospitalització, així com una part de les consultes externes.