Èdgar Fernández, número 2 de la CUP per Tarragona, torna a plantar el jutge

Dos jutjats de Reus han obert fins a cinc causes per protestes postsentència -i una sisena en relació al tall de la Jonquera- amb una quarantena de persones investigades, de les quals una vintena estan encausades. El regidor de la CUP i també número 2 del partit per Tarragona a les eleccions del 14-F, Edgar Fernández ha estat citat en quatre d'aquestes causes per mobilitzacions al voltant del Procés i en totes s'ha negat a declarar davant del jutge en senyal de protesta.A Fernández aquest dijous se'l tornava a citar per la causa que fa referència a la tractorada de protesta contra la sentència de l'1 d'Octubre, convocada el 14 d'octubre que va col·lapsar la ciutat i que va acabar davant la comissaria de la policia espanyola. A part dels sis activistes imputats, també hi ha un militant de Vox que duia una arma blanca, segons assegura el regidor cupaire, investigat per discutir amb agents dels Mossos d'Esquadra i amb membres de Vox.Acompanyat de Laia Estrada, cap de llista de la CUP per Tarragona, i Xavier Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària, Fernández ha carregat contra la policia catalana d'articular una campanya contra els militants independentistes i de «generar tot un relat». També ha exigit a la Generalitat que retiri les acusacions. I és que en una d'aquestes causes, en relació als aldarulls i càrregues a Reus el 16 d'octubre de 2019, s'hi va personar el govern català com a acusació particular.«No té cap tipus de sentit, no se li pot fer joc al feixisme ni a l'Estat, la Generalitat hauria d'estar al costat del moviment independentista, i no en contra seva», ha afirmat Fernández. Precisament per aquesta causa -van haver-hi quatre detinguts per llançar tanques-, Fernández se'l tornarà a citar el pròxim 10 de març als jutjats. «També ens hauria agradat que el govern municipal hagués mostrat una mica de suport als quaranta reusencs que estan sent reprimits per la justícia», ha conclòs.