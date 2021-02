«L'atenció primària estarà integrada al CatSalut abans de l'estiu»

El pas de l'Hospital de Cambrils i dels CAP de Riudoms, L'Hospitalet, La Selva i el Fortuny de Reus a la nova entitat de dret públic va «sobre termini»

Actualitzada 05/02/2021 a les 08:59

—Ara que s'han fet 6 mesos del pas de l'Hospital a la nova entitat de dret públic, quin balanç en fa?

—La realitat no ha variat els objectius. Era important que l'usuari no notés un canvi i així ha estat. També ho és la subrogació del personal en els mateixos drets, i es treballa en aquesta línia. Hi ha hagut entesa amb el Comitè d'Empresa, el gruix dels treballadors i la nova direcció de l'Hospital. Es tracta d'assentar bases per reforçar la cartera de serveis, per treballar cap a l'hospital en xarxa que en vinculi els altres del territori. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre són una massa crítica de 800.000 habitants i hi ha els suficients casos perquè moltes de les especialitats es puguin fer des d'aquí. El traspàs era necessari i els resultats han sigut bons.

—Què guanya Reus?

—Reus, com a ciutat, ha guanyat perquè el traspàs posa les condicions per treballar en xarxa i això revertirà en la cartera de serveis. No caldrà anar a Barcelona a fer algunes coses. Proves o teràpies on es produïen situacions estranyes ara s'estan ordenant i responent en la realitat. Reus, com a govern, hem fet una reparació històrica.

—Hi ha preacord pel nou conveni laboral, però no el signen tots els sindicats.

—La negociació d'un conveni és molt àmplia i diversa. I si aconsegueixes un pacte avalat per la gran majoria, que no ha anat forçat per dates ni per cap urgència i que ha estat molt ben portat... Jo estic satisfet.

—Quins resultats està deixant el pas del CMQ a l'antic hospital?

—Està anant molt bé. Els professionals estan contents. Els usuaris deixen inputs positius. Quan arrenca una cosa així ens agradaria que estigués funcionant perfecta però surten petits inconvenients. I aquests van endarrerint una mica les fases de l'obertura, però això no afecta al servei perquè ja existeix l'equipament del carrer Gaudí.

—En la inauguració de l'espai, va referir-se a una segona fase del trasllat. Queda lluny?

—Ha de quedar lluny. El 2020 és un exercici econòmic molt complicat perquè el CMQ es va haver de dedicar a fer activitat de covid subsidiària del Sant Joan, i cal veure com impacta en el compte de resultats per plantejar-se l'últim pas.

—Ha cobrat ja el CMQ pels serveis a la Generalitat en la primera onada? Quant?

—Està gairebé tancat, hi ha serrells. La quantitat és la que li corresponia i està pendent de passar per consell d'administració.

—En quin punt està el traspàs de l'atenció primària al CatSalut?

—La Fundació Sagessa Salut és la que gestiona la primària. La seva dissolució està en procés i entra en els terminis previstos. Crec que abans de l'estiu ja estarà integrada la primària –l'Hospital de Cambrils i els CAP de Riudoms, L'Hospitalet, La Selva i el Fortuny de Reus– a l'entitat de dret públic. Els usuaris no han de notar el canvi.

—Amb això, quedarà llesta la reestructuració sanitària?

—Queda la FUNRED, que estarà enllestida abans de l'estiu, i el Laboratori de Referència i Ginsa. El Laboratori és senzill però Ginsa no, perquè dona serveis a empreses que unes s'han quedat al perímetre Ajuntament, altres al perímetre de l'entitat de dret públic Salut Sant Joan de Reus i una part a Salut Terres de l'Ebre. Estem mirant com repartir-ho i no estarà fet a l'estiu.

—Els veïns del barri Gaudí temen que el dispensari no reobri i es queixen que vostè no ha fet pressió.

—El CatSalut va tancar tots els dispensaris per replegar equips. L'única competència que tenim des de l'Ajuntament és facilitar als veïns l'accés al CAP Llibertat i hem canviat la L-10 de bus. Quan sigui moment, tornarem a portar el tema per veure com reobrir. El dispensari no se l'ha venut el regidor de Salut, el regidor ha arreglat un nyap de fa anys.

—En quin punt està el desdoblament del CAP Sant Pere?

—Avança molt bé, però falten un parell de voluntats per lligar. Si no hi hagués pandèmia, hauríem donat ja notícies.

—Una planta d'Horts de Miró és ara un espai covid. Com està anant? Encara es vol que acabi sent de residència?

—Va molt bé. S'ha creat un personal i circuits diferenciats amb la resta de l'edifici i és del tot estanc. A més, ara amb la vacunació, està baixant la incidència. És clar que la planta es vol destinar a residència, i en això nosaltres ja tindrem un pas fet. I quan es torni a la normalitat, serà una qüestió d'unificar els serveis.

—El govern havia anunciat un pla de pandèmies.

—Està redactat i el presentarem. Són 180 actuacions pel concepte pandèmia que marquen les línies d'actuació. Hi ha una realitat emergent i cal reinventar-se. Les grans crisis porten canvis a la comunitat.