Arza: «En qüestions d'infraestructures la demarcació està instal·lada permanentment en la roda del hàmster»

El Candidat del PDeCAT ha protagonitzat aquest divendres la sessió del cicle Eleccions Economia Empresa organitzat per la Cambra de Comerç de Reus

Actualitzada 05/02/2021 a les 20:48

El Candidat del PDeCAT, Marc Arza, ha protagonitzat aquest divendres la sessió del cicle Eleccions Economia Empresa, organitzat per la Cambra de Comerç de Reus, afirmant que en qüestions d'infraestructures la demarcació està instal·lada permanentment en la roda del hàmster.Ho ha il·lustrat posant l'exemple de l'Estació Intermodal de l'Aeroport -la Cambra ja fa temps que en defensa el reinici de les obres- que, segons el candidat demòcrata, demostra que l'administració estatal és incapaç d'atendre les necessitats del territori en qüestions tan determinats per millorar la competitivitat i afavorir la mobilitat. En aquest mateix àmbit, i preguntat per la necessitat de potenciar econòmicament l'ATM del Camp, ha manifestat que més enllà de disposar de més recursos cal reclamar, també, més capacitat de decisió des del mateix territori.Posant en valor la importància del turisme -un sector que cal prestigiar després que alguns governants hagin alimentat incomprensiblement la turismofòbia- i el comerç -subratllant la importància de salvaguardar el comerç tradicional que dona vida al teixit urbà- Arza també s'ha referit a la situació de la xarxa de distribució elèctrica a la demarcació. En aquest sentit considera que, per acabar amb els dèficits de servei i manteniment, la solució és aplicar, de manera rigorosa des de l'administració catalana, la normativa de consum per obligar a les elèctriques a atendre les necessitats de les nostres comarques.Sobre carreteres, tot i ser molt reservat a l'hora de prioritzar actuacions perquè no sabem -ha dit- si tenim prou recursos per executar-les, si que ha subratllat la importància de l'Eix de l'Ebre i de la C14, carreteres d'alt valor estratègic que poden atorgar un salt qualitatiu en la connectivitat per carretera de la demarcació.Finalment, sobre la Taula Estratègica de l'Aeroport ha considerat que la fórmula actual és la millor atenent les circumstàncies, dibuixant un escenari ideal, el de poder actuar directament en la gestió atenent com d'important és decidir des del territori en qüestions determinants per la promoció de l'aeroport.El cicle Eleccions Economia Empresa continuarà dilluns vinent amb la intervenció, a les 17.30h, del candidat de Ciutadans, Matías Alonso.