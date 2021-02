Raquel Sans: «Hem de convertir l'aeroport de Reus en la quarta pista del Prat»

La candidata d'Esquerra Republicana ha participat avui en el cicle Eleccions, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Reus

«Hem de convertir l'aeroport de Reus en la quarta pista del Prat. El problema, però, és que AENA no hi creu». Així de taxativa s'ha mostrat la candidata d'Esquerra Republicana, Raquel Sans, durant la seva intervenció al cicle Eleccions, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Reus.La cap de llista independentista és partidària de millorar la competitivitat de l'aeroport amb la represa de les obres de l'Estació Central Intermodal i, també, amb la potenciació de la Taula Estratègica de Promoció. Però l'escull, segons la candidata, és la insensibilitat de l'Estat alhora de fer una aposta real per aquesta i d'altres infraestructures de la seva titularitat al país.El discurs de Sans també s'ha centrat en el Turisme, un sector que pel seu pes específic a la demarcació cal potenciar per fer front a la crisi, elaborant un pla de xoc que inclogui ajuts directes. I també amb l'aposta, més enllà de l'oferta internacional, per un turisme sostenible de proximitat que atorga un gran valor afegit.Lligant-t'ho tot, ha subratllat la importància d'ajudar el comerç tradicional però amb interlocució directe amb les unions de botiguers que és qui més i millor coneix les seves pròpies necessitats.Sobre infraestructures ha demanat una mirada metropolitana, allunyada de les batalles de campanar, per aconseguir evitar també l'amenaça del despoblament rural. Tot i així ha preferit no mullar-se a l'hora de prioritzar les demandes en carreteres de titularitat autonòmica plantejades per la Cambra, afirmant que les prioritats s'han de lligar sempre a les possibilitats per evitar fer volar coloms.En referència a l'Autoritat del Transport Metropolità, pel Camp de Tarragona ha demanat més finançament que respongui, això sí, a una planificació real de les necessitats en mobilitat. I sobre la futura ATM de les Terres de l'Ebre ha demanat un anàlisi més precís atenent la singularitat del territori. En qüestions ferroviàries ha posat l'accent en el dibuix de la línia de mercaderies de l'interior. Una qüestió on, segons ella, anem tard atenent el col·lapse de la línia de la costa.En la cloenda de la sessió el President de la Cambra, Jordi Just, ha agraït la voluntat de la candidata d'aprovar la Llei de Cambres i ha recordat, a propòsit d'un apunt de Sans sobre la necessitat de valorar l'impacte ambiental abans de prioritzar segons quina infraestructura, que en el cas de l'Estació Central Intermodal de l'aeroport aquest problema no el tenim atenent que els tràmits estan tots aprovats. Només cal, i aquest és el clam de la Cambra, donar la instrucció corresponent per reprendre les obres.El cicle Eleccions, Economia i Empresa continuarà divendres amb la intervenció, a dos quarts de sis de la tarda, del candidat del PDeCat, Marc Arza.