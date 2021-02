Més de 680 persones han demanat ser eximides de ser en una mesa electoral a Reus

Al Vendrell, s'han presentat 336 sol·licituds i 430 a Tortosa

La xifra de persones que han sol·licitat ser eximides del deure formar part d'una taula electoral el 14-F s'eleva a 16.489, segons les dades facilitades fins ara per les Juntes Electorals de Zona, de les quals destaquen les 8.000 sol·licituds presentades a Barcelona.En el conjunt de Catalunya, han estat triats uns 82.000 membres per ser presidents o vocals de les 9.117 meses electorals per a les eleccions del 14-F.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fins al moment, s'han presentat, a més de les 8.000 sol·licituds a Barcelona, 1.106 a Granollers, 1.012 a Sabadell, 1.085 a Sant Feliu de Llobregat i 1.100 a Terrassa, entre d'altres localitats de la província de Barcelona.La resta de localitats de Barcelona de les quals es disposen de dades són: Arenys de Mar 648, Igualada 384, Vic 463, Vilafranca del Penedès 245, Vilanova i la Geltrú 356 i Berga 166.A Tarragona, s'han presentat 687 sol·licituds a Reus, 336 al Vendrell i 430 a Tortosa.Quant a la província de Lleida, s'han presentat 204 sol·licituds a Balaguer, 144 a Cervera, 91 a la Seu d'Urgell i 32 a Vielha. Mentre que, ara com ara, no es disposa de dades a la província de Girona.Aquestes xifres sobre peticions per no formar part de les meses electorals, molt elevades a causa de la pandèmia de coronavirus, són encara provisionals, per la qual cosa el nombre final podria ser superior.Els ciutadans poden presentar un escrit a la Junta Electoral, ja sigui de forma telemàtica o presencialment, al·legant els motius pels quals demanen que se'ls alliberi de ser en una mesa electoral, adjuntant a aquesta petició la documentació que acrediti la seva situació.El termini per impugnar la incorporació a una mesa electoral és de set dies naturals des que es rep la comunicació oficial, sense perjudici que, una vegada acabat el termini i fins al moment de conformar les meses, les Juntes Electorals atendran totes aquelles causes sobrevingudes.Una vegada presentades les al·legacions, la Junta Electoral ha de valorar abans de la celebració de les eleccions si estima o no la petició del ciutadà, al qual respondrà abans del dia de les votacions de forma telemàtica.