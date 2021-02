La Junta Electoral no és competent per resoldre la denúncia contra l'acte de Vox a Reus

En Comú Podem s'hi va adreçar al·legant l'incompliment de normativa covid i la JEZ resol que la qüestió no fa referència a la jurisdicció electoral sinó al Procicat i ha d'anar per una altra via

Actualitzada 04/02/2021 a les 13:10

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Reus, on En Comú Podem havia registrat una denúncia per la passejada i el míting que Vox va realitzar a Reus aquest passat diumenge 31 de gener, ha resolt que no és competent per abordar la qüestió perquè «no fa referència a la jurisdicció electoral» sinó que té relació amb mesures establertes pel Procicat, tal com detallen fonts de la JEZ consultades pel Diari Més. La Junta Electoral Provincial de Tarragona també s'hauria pronunciat en el mateix sentit. L'acte de Vox com a tal no estava prohibit, ni hi havia cap inconvenient perquè es fes, i la manera com es va dur a terme afectaria, en tot cas, a la normativa del Procicat i no electoral. Per això, si vol continuar endavant amb la denúncia, En Comú Podem haurà de tramitar-la en la jurisdicció que correspongui, com podria ser l'administrativa.Al moment de presentar la denúncia, En Comú Podem apuntava que «no són compatibles amb la seguretat els actes a la via pública i sense organitzar, ni aquells que comportin interacció amb grups de població i contacte físic» i valorava que «precisament aquest és el tipus d'activitat que han realitzat membres de la formació Vox abans del seu acte programat, han fet una ruta a peu per tot el centre del municipi de Reus amb la finalitat d'interactuar amb la gent de diferents barris, amb el perill que aquest incivisme comporta». La JEZ va emetre resolució ahir a la tarda. La situació és una de les moltes de singulars que s'estan donant en un 14-F fortament marcat per la pandèmia de la covid i envoltat de mesures excepcionals.