L'avanç del POUM de 2012 s'ha d'actualitzar per seguir la tramitació

El govern centra els esforços en el Pla Urbanístic del Camp i en plans sectorials, i abordarà el document ja en el pròxim mandat

Actualitzada 31/01/2021 a les 23:17

L'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Reus que va rebre llum verda al ple del 8 de juny de 2012 –gairebé ja una dècada enrere– «haurà de ser revisat i actualitzat» abans de continuar amb la redacció de la resta de documents que integren el POUM i impulsar-ne l'aprovació.

El govern va aturar la tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a finals del mandat 2015-2019 atenent a motius com «la manca de consens polític, la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament per finançar els treballs inherents al POUM, el debat sobre si aquesta és o no és una eina útil, o la incertesa en relació a algunes infraestructures territorials». Part de les raons les considera vigents encara l'actual executiu avui dia. A banda, i tal com detalla al Diari Més la regidora d'Urbanisme, Marina Berasategui, «el govern de Reus centra ara els esforços de planifiació urbanística en dues qüestions: el Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona i la definició de plans sectorials». Serà quan aquests dos àmbits quedin enllestits que, «possiblement en algun punt del mandat següent», es reprendrà ja l'elaboració del POUM.

Berasategui precisa que «evidentment, molta de la feina que ja es va fer al seu moment amb l'avanç serà vàlida, però sí que li caldrà una revisió», i apunta que «també hi ha algunes mirades sectorials que estem fent com a ciutat i que creiem que tindran aquí una bona avantsala per integrar-se al POUM, com és el cas del Pla de Mobilitat Urbana», el qual ha sortit recentment a licitació pública. La regidora d'Urbanisme insisteix que «el POUM l'hem de fer però, a nivell territorial, tenim un planifiació que ens porta a un escenari de revisió» i especifica que «aquesta revisió serà limitada, no un canvi de dalt a baix».

L'actualització de l'avanç del POUM que es realitzi tindrà en compte nous criteris del model de creixement de la ciutat, apuntalats amb acords com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i ratificats a partir de les conseqüències econòmiques i socials que es derivin de la pandèmia.

L'ordre d'elaboració

La decisió de no progressar en la confecció del POUM abans de 2023 «és un acte de responsabilitat» perquè «cal fer les coses en l'ordre que toca», afegeix Berasategui en relació a «l'afectació que podria tenir sobre el POUM» tant el nou Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona en què ara es treballa, i que «és un procés de rang superior», com els plans sectorials. Entre aquests plans sectorials, hi haurà també «un pla estratègic de zones verdes i un pla per a l'ordenació urbanística des de la perspectiva de gènere i feminista».

Tot i que «el POUM és necessari» perquè «aporta autonomia transformadora i escurça molt els terminis», tal com concreta la regidora d'Urbanisme, «la ciutat no perd oportunitats ni està aturada per no tenir-lo, perquè es fa ús de les modifiucacions puntuals del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per canalitzar les iniciatives i necessitats que sorgeixen». L'elaboració del POUM «és costosa en temps i en diners, i caldria impulsar-la amb garanties d'eficiència i eficàcia», així que «s'haurà de plantejar un cop es trobin més avançats els treballs territorials i els sectorials en els quals l'Ajuntament està centrat en aquest mandat». Berasategui insisteix que aquest posicionament «ja el tenia el govern a l'inici del mandat i no és una cosa d'ara» perquè «ja se sabia que s'iniciaria el Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona». Segons concreten fonts municipals, «la visió metropolitana és una prioritat del govern de Reus en aquest mandat» i «el POUM ha de tenir el seu encaix en la planificació urbanística del Camp de Tarragona si vol ser un instrument útil i realista».