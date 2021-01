Els Mossos despleguen un dispositiu per evitar aldarulls durant el míting del partit d'extrema dreta

Actualitzada 31/01/2021 a les 13:41

Un grup de ciutadans recrimina l'acte de Vox a Reus. Els manifestants han seguit la passejada de la comitiva de Vox per la ciutat xiulant i cridant contra la presència del partit d'extrema dreta a la ciutat.Els fets han continuat fins a l'acte de Vox que tenia programat a la plaça Llibertat de Reus a les 13:00 d'aquest diumenge. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu per controlar als manifestants i separar-los de la comitiva presidida pel Secretari General del partit Javier Ortega Smith.L'acte organitzat per Vox a Reus compta amb la participació de la cadidata de Vox al Parlament per Tarragona Isabel Lázaro i amb el Secretari General de Vox Javier Ortega Smith. Els manifestants mantenen les recriminacions i els xiulets davant l'intensa presència policial.