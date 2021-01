Ibarra (PSC): «el Camp de Tarragona necessita un nou govern per tenir empremta» en un acte a Reus

La cap de llista al Parlament assegura que el territori «ha estat oblidat i menystingut» per l'actual Govern

Actualitzada 31/01/2021 a les 12:48

La cap de llista del PSC al Parlament per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, ha assegurat que «el Camp de Tarragona necessita un govern que faci possible que el territori torni a tenir empenta i lideratge» en un acte a Reus acompanyat dels candidats de Reus Ana Martínez i Alberto Bondesio, a més de la diputada al Congrés, Sandra Guaita.Segons Ibarra aquest canvi, tan necessari per a tota Catalunya, ho és encara més per al Camp de Tarragona, «perquè hem estat oblidats i menystinguts pel govern de Junts i ERC. Tenim moltes fortaleses al territori però una gran debilitat, que és l'actual govern de la Generalitat. Això canviarà i tornarem a ser una prioritat».Per la seva banda, Martínez i Bondesio han detallat 12 compromisos que pretén fer el PSC pel Camp de Tarragona, que inclouen més inversions, potenciar la indústria i el turisme i apostant per la universitat, potenciant la URV la innovació i la recerca entre d'altres.La diputada Sandra Guaita ha fet una crida a la participació dels ciudadans de Reus per aconseguir «el cinquè diputat» i considera que «Catalunya necessita Salvador Illa de president»