«Volem que al Carrilet entrin negocis nous i anar més enllà de 2024»

Els paradistes celebren que el tancament del mercat s'ajorni i esperen estar en el futur d'aquest àmbit

Actualitzada 28/01/2021 a les 21:44

La pancarta amb un crespó negre que, durant prop de 12 mesos, havia estat demanant Salvem el Mercat del Carrilet, ja no presideix més l'interior de l'equipament comercial. Els paradistes van despenjar-la ahir al matí, poques hores després que el govern de Reus reculés en la intenció reiterada de tancar-los el negoci i assegurés la vida del Carrilet fins al 30 de juny de 2024. Però, no l'han llençat. «La guardem per si en un temps hem de tornar a col·locar-la», apuntaven ahir els venedors, mig de broma però amb un pòsit de realitat: la pròrroga de l'activitat al mercat els encoratja ara a intentar atraure nous productes que reomplin els mòduls en desús i que el Carrilet no s'acomiadi tampoc d'aquí a tres anys. Volen, igualment, tenir lloc en la transformació urbanística de l'àmbit que l'Ajuntament diu que havia de començar a executar enguany però que ha quedat ara ajornat i pendent d'un procés participatiu.

En una compareixença pública aquest dimecres, el regidor d'Empresa, Carles Prats, no va descartar l'opció que més punts de venda s'instal·lessin a l'edifici i va assegurar que «s'haurà d'estudiar» el marge legal per a fer-ho. La possibilitat dona ales a les 25 famílies que ara viuen del mercat però també als seus clients –el rebuig al tancament havia recollit el suport, en forma de signatura, de més de 9.000 veïns de Reus–, que ahir celebraven aquest temps afegit com «un èxit».

Alegria de la clientela

«Estem molt contents», explicava ahir la portaveu dels paradistes, Maria Jesús Querol, que insistia que «ens sentim feliços» i agraïa l'esforç «a tothom» i «als clients». Enmig del compte enrere pel que hauria estat el punt i final al Carrilet, els venedors «ens hem unit més que mai», afegia, i avisava ja que, a partir d'aquí, «continuarem lluitant i ara volem, sobretot, que puguin entrar operadors de productes que no teníem al mercat».

Tonyi Juan, des de la Polleria Felisa, detallava que «sabem que tenim uns anys per davant per continuar lluitant i volem seguir amb la nostra feina i amb el barri» i apuntava, sobre la cabuda que els paradistes tinguin en els plans del govern per a l'àmbit del Carrilet, que «ens han dit que, si no es contemplava un mercat, es contemplaria una zona de producte fresc i proximitat». Ahir al matí «en tota l'estona no ha parat el mòbil i els clients estan molt contents».

Al seu torn, Patrícia Sánchez, de la Peixateria Casas, precisava que «ho hem rebut tot amb sorpresa i, després, amb una gran alegria», i deia que «són tres anys i mig ben bons i els intentarem aprofitar bé i donar servei al nostre barri». En aquest temps, en què «pot passar de tot», la intenció dels paradistes és «lluitar pel Carrilet, perquè ens devem a aquest barri». La de Sánchez és una de les parades que té relleu generacional perquè «la meva filla vol continuar» però, a més, «em fa feliç que hi ha alguns paradistes que els hi queden pocs anys per jubilar-se i ho podran fer amb dignitat, no com els anaven a deixar». Per la seva banda, María Hernández, de Pesca Salada Hernádnez, recordava ahir que la irrupció de la covid-19 «ha fet augmentar molt les vendes i el negoci ens va bé» i deia que els clients «ens han vingut a veure i a felicitar-nos, i també estan molt feliços que això pugui ser una realitat».

L'oposició fiscalitzarà

El canvi de paper sobre el tancament del Carrilet l'ha anunciat el govern pocs dies després de rebutjat, al ple, una moció per la continuïtat del mercat que havia impulsat el PSC i que va comptar amb el suport de CUP, Cs i el regidor no adscrit Raúl Meléndez. El portaveu socialista, Andreu Martín, valorava ahir que «el govern s'ha posicionat finalment en el costat del sentit comú. Hem reclamat, sol·licitat, suplicat les raons que justificaven el tancament i no han aparegut perquè eren excuses». El PSC lamentava també que l'executiu hagi rectificat en campanya perquè «ho podia haver fet fa molts mesos» i apuntava que «tots hem de treballar per revitalitzar la zona i alguns dels missatges del govern no ens tranquil·litzen del tot: dir que el mercat no té viabilitat és no entendre la realitat». Del fet que la pròxima decisió sobre el Carrilet quedarà a les mans d'un nou govern, Martín concloïa que «no voldríem que formés part d'un debat electoral».

La CUP, tal com explicava Mariona Quadrada, es posicionava en un sentit similar i insistia que el mercat del Carrilet «no hi havia motius reals per tancar-lo». La formació qualificava de «vergonyosa» la «reacció a correcuita del govern» en aquest aspecte. Des de Cs, Débora García avançava que la formació fiscalitzarà la signatura dels nous contractes programats.

Maria J. Querol



«El motiu que els ha fet tirar enrere no el sabem però el que és important és que ja no tancarem al juny. Demanem als polítics que cuidin molt el petit comerç, que és la joia de Reus i, de vegades, se n'obliden». «El motiu que els ha fet tirar enrere no el sabem però el que és important és que ja no tancarem al juny. Demanem als polítics que cuidin molt el petit comerç, que és la joia de Reus i, de vegades, se n'obliden».

Patrícia Sánchez



«Per mi, dimecres va ser 22 de desembre, em va tocar la loteria. Jo sóc peixatera, nosaltres som paradistes, i no sabíem com fer per afrontar una lluita així, però hem lluitat, ens han fet costat i ho hem aconseguit». «Per mi, dimecres va ser 22 de desembre, em va tocar la loteria. Jo sóc peixatera, nosaltres som paradistes, i no sabíem com fer per afrontar una lluita així, però hem lluitat, ens han fet costat i ho hem aconseguit».

María Hernández



«Aquí som molta la gent jove que hi ha i necessitem uns anys més. I aquesta zona necessita el mercat, que ofereix producte fresc i de proximitat. Hi ha temps i pot canviar tot, però volem que això perduri més enllà de 2024». «Aquí som molta la gent jove que hi ha i necessitem uns anys més. I aquesta zona necessita el mercat, que ofereix producte fresc i de proximitat. Hi ha temps i pot canviar tot, però volem que això perduri més enllà de 2024».