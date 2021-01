Quatre empreses s'interessen pel projecte urbanístic de la Hispània de Reus

Actualitzada 29/01/2021 a les 08:03

La consulta de mercat que, el 28 d'octubre, l'Ajuntament de Reus va posar en marxa en relació al projecte urbanístic de la Hispània, tanca amb l'interès de quatre empreses, tal com detallen fonts municipals. El termini inicial de la consulta expirava en un principi el 26 de desembre, però el consistori va optar per allargar-lo un mes més, fins al 29 de gener. Un cop ha tocat a la seva fi, i registrada la participació d'aquestes quatre empreses, el següent pas consistirà en analitzar els resultats de cara a adaptar el projecte, el qual després hauria de sortir a licitació.

En concret, l'avantprojecte de la Hispània, tal com el va presentar al seu moment el govern, contemplava generar, a l'espai que en aquests moments ocupa l'àrea blava de la Riera Miró, almenys 35 pisos amb protecció oficial, altres 45 pisos lliures, un aparcament amb tres plantes i capacitat per a 400 vehicles, un equipament municipal pendent de definir, locals comercials i una nova plaça. Durant el confinament per la irrupció de la pandèmia de la covid, es van portar a terme prospeccions al subsòl de la zona per comprovar quina era la seva situació, donat que s'hi haurien d'excavar un total de tres plantes.

La consulta que s'ha dut a terme entre octubre i gener tenia la finalitat d'explorar el grau de disponibilitat i l'interès de les empreses del sector en participar en la licitació del projecte, així com també possibles alternatives a aquest dibuix inicial i altres aportacions que poguessin sorgir en el mateix context. En total, la darrera intenció seria actuar en prop de 4.800 metres quadrats que quedarien emmarcats entre la riera d'Aragó, el raval de Sant Pere i el carrer de Josep Maria Arnavat i Vilaró. Si no es produeixen canvis, Reus Mobilitat i Serveis assumiria la construcció del pàrquing subterrani i dels pisos protegits.

El de la Hispània està cridat a ser un dels grans projectes del mandat, sense que el govern hagi arribat a concretar els terminis de la seva execució. Les impressions recollides durant la consulta de mercat serviran per acabar de perfilar-lo.

Locals comercials

Tal com estaven concebuts fins al moment, els blocs de pisos formarien una V. Un dels edificis, el d'habitatge protegit, tocaria al carrer d'Arnavat i Vilaró. L'altre, el de pisos lliures, quedaria paral·lel al carrer de l'Àngel de la Guarda i alineat amb un nou pas per al trànsit de persones que s'obriria en direcció al raval de Sant Pere. Els blocs es contemplen amb una alçada de planta baixa més quatre. La planta baixa es dedicaria, segons els plans amb què treballava fins aquests moments l'Ajuntament, a desplegar-hi nous locals comercials que ocuparien uns 6.800 metres. Els immobles es localitzarien, doncs, entre la planta primera i la quarta. L'Ajuntament no descarta ampliar el nombre de pisos protegits que s'acabin aixecant. La consulta de mercat volia determinar l'interès del mercat en la promoció, construcció, gestió i explotació d'habitatges, i en quines condicions.

El pàrquing subterrani, que s'integraria a la xarxa d'aparcaments municipals, tindria accés per la riera Miró i per Arnavat i Vilaró. El primer en construir-se seria, de fet, amb tota probabilitat, l'aparcament, que es considera molt necessari en aquest àmbit de la ciutat. Pel que fa a l'equipament per a usos municipals, se li reserven 1.073 metres quadrats i aniria encaixat entre els edificis. La proposta que el govern va fer pública deixa un gran espai lliure de 2.400 metres quadrats entre el carrer de l'Àngel de la Guarda i la riera d'Aragó, i serà el projecte final el que en defineixi la configuració.