L'Ajuntament recull l'opinió de més de 300 reusencs per dissenyar el futur Centre Cívic Gregal

Es valorarà les aportacions de la ciutadania en el procés participatiu, que continua obert amb contactes amb altres sectors de població

Actualitzada 29/01/2021 a les 16:21

La regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals ha tancat les fases de recollida de propostes del procés participatiu per al disseny del futur Centre Cívic Gregal. S'ha recollit l'opinió de més de 300 persones en les diferents fases de proximitat, audiència pública i enquesta ciutadana. Els resultats es tindran en compte a l'hora de definir el projecte d'usos i el projecte arquitectònic del futur equipament.

Un total de 296 persones han respost a l'enquesta, que tenia com objectiu detectar quines són les necessitats de la ciutadania en relació al nou centre cívic. Els enquestats consideren que les principals característiques que hauria de tenir són la formació (50%), gaudir d'activitats culturals (38%) i disposar d'un espai, ja sigui de dinamització del barri (31%) o de proximitat i participació (26%).

En relació a quines necessitats hauria de donar resposta l'equipament, algunes de les respostes més esmentades han estat: espai per entitats (sales de reunions, serveis de traster, bústia...); espai per relació (joves, gent gran, intergeneracional...); zona d'estudis; espai de foment d'activitats per diferents col·lectius (joves, gent gran, infants,...); formació (ocupacional, salut...); i assessorament municipal.

I, finalment, en relació a quines accions es poden promoure per crear vincles a l'entorn del centre cívic, algunes de les accions més esmentades són: Ser un canal d'informació del que es fa a la zona, trobades veïnals, tallers, xerrades, activitats..., ser un espai de proximitat i escolta a la ciutadana, suport/col·laboració amb les entitats de la zona, organització de sortides, i fomentar les festes del barri.

Participació de proximitat

La regidoria també disposa ja dels resultats de la fase de participació de proximitat que va fer en l'àrea d'influència del barri. Es van fer 10 trobades amb agents clau del territori per detectar necessitats i, alhora, acostar el projecte a les persones, entitats i col·lectius de l'àrea d'influència per tal d'explicar-ho de manera propera, generar diàleg i reflexions entre l'administració i la ciutadania i recollir aportacions.

Les principals propostes recollides estan relacionades amb establir dinàmiques col·laboratives amb els agents de l'àrea d'influència, així com dinamitzar i crear xarxa al territori: relacions de col·laboració tant amb les escoles, entitats, col·lectiu, teixit comercial, etc; que les obres afectin el menys possible a la mobilitat; peticions en relació a les obres de la via pública; activitats que es poden realitzar als centres cívics; element dinamitzador del territori i creador de sinergies; modular els usos de les sales per tal que en una sala es puguin compaginar diferents activitats; visites escolars als centres cívics; realització de dinàmiques comunitàries; i punt de trobada.

Audiència pública

El procés participatiu ha comptat també amb una audiència pública oberta al conjunt de la ciutadania, d'acord a la doble vocació dels centres cívics municipals: ser equipaments de referència de barri per als veïns d'una zona determinada, i ser equipaments de ciutat, amb una certa especialització de serveis a l'abast del conjunt de la ciutadania.

Properes fases

L'Ajuntament de Reus valorarà les aportacions de la ciutadania en el procés participatiu, que continua obert amb contactes amb altres sectors de població com escoles o grups de joves, entre altres.

La regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals també donarà continuïtat al procés amb l'avaluació de les diferents fases del procés participatius.