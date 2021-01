Formant una ciutadania crítica

Còdol Educació posa en marxa un projecte educatiu al voltant del documental de TV3 'És a l'aire'

Actualitzada 28/01/2021 a les 21:58

El 10 de desembre de 2019, el programa Sense Ficció de TV3 va estrenar el documental És a l'aire, d'Un Capricho de Producciones i coproduït per Televisió de Catalunya, que parlava sobre les conseqüències de la contaminació atmosfèrica al Camp de Tarragona.

A l'entorn d'aquest documental, els reusencs Còdol Educació han creat, amb el divulgador científic Marc Boada i el creador visual Oriol Segon, un projecte educatiu per a tots els alumnes de secundària del territori.

Es tracta, segons ells mateixos expliquen, d'una proposta singular per educar en el plantejament d'un problema comú: la qualitat de l'aire que respirem al Camp de Tarragona. Des de Còdol, empresa especialitzada en la divulgació de la cultura i el patrimoni des d'una perspectiva multidisciplinària, han dissenyat el projecte des de tres perspectives: la filosofia, la ciència i l'art. D'aquesta manera, el projecte educatiu s'estructura en tres sessions, independents però entrellaçades per la temàtica que aborden, i que es basen en el diàleg, l'experimentació i les dinàmiques interactives, participatives i vivencials.

El treball finalitzarà amb la cocreació d'una gran exposició col·lectiva i col·laborativa, creada per part de tots els participants, que es durà a terme simultàniament als carrers dels respectius pobles i ciutats.

El projecte, que està previst que es posi en marxa als centres educatius aquest mes de febrer, ja compta amb una reserva de tretze grups que s'han apuntat per aquest any 2021. El programa s'estructura en tres sessions de dues hores cadascuna, excepte la dedicada a l'art, que té una durada de tres hores.

Amb aquest projecte, detallen a Còdol, es busca que els joves reflexionin sobre un tema que els afecta directament i que els és comú: l'aire que respirem al Camp de Tarragona. El projecte també busca formar una ciutadania crítica, responsable i empoderada, que sigui capaç de reflexionar sobre com vol viure. En l'àmbit de la ciència, es treballarà sobre les aportacions científiques en una realitat complexa com la que ens afecta, i la perspectiva artística convidarà als alumnes a adonar-se de la potencialitat de l'art per generar reflexions i accions comunicatives d'impacte.

«El projecte s'ha pensat perquè els joves pensin, es facin una opinió que estigui fonamentada, la puguin debatre, defensar-la i mostrar-la, perquè això potser farà que altres persones també es plantegin coses. En definitiva, treballar amb la idea de territori viu, incidint en la consciència social i la sostenibilitat», explica Maria Adzerias, cofundadora de Còdol Educació.

El projecte educatiu És a l'aire és gratuït, i s'adreça a centres d'Educació Secundària, ESO, Post Obligatòria i Cicles Formatius de les comarques de Tarragona. Aquest dimecres, Còdol ha fet una presentació online del projecte que ha interessat a un centenar de docents.