El fiscal demana 23 anys de presó a cinc homes per dos segrestos a Reus

Actualitzada 29/01/2021 a les 16:52

El fiscal demana 23 anys de presó pels cinc acusats de segrestar al gener de 2018 dos homes a Reus i exigir diners als seus familiars per alliberar-los.Les cinc persones, que seran jutjades a partir del proper dijous a l'Audiència Provincial de Tarragona, estan acusades dels delictes de detenció il·legal, segrest, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Segons el fiscal, els acusats van copejar el cotxe d'una de les víctimes quan estava aparcat i, en sortir, un dels homes el va agafar del coll i el va obligar a entrar en un altre vehicle, on es trobaven els altres dos acusats.Els captors van copejar la víctima i el van obligar pistola en mà a que truqués a un amic i el convencés perquè anés a un lloc concret que li van indicar.Una vegada allí, dos homes més, amb cara tapada i pistola, el van introduir al maleter i ambdues víctimes van ser portades a una masia, encara que els van separar.A una d'elles la van obligar sota amenaces a contactar amb familiars per aconseguir diners i, a l'altra, la van abandonar en un descampat.El germà de l'home segrestat va avisar els Mossos d'Esquadra, que van poder alliberar l'ostatge i detenir els cinc homes, als quals el jutge va enviar a la presó.