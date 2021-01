Primàries Catalunya presenta la seva candidatura per Tarragona a la plaça Prim

El biòleg reusenc Carles Prats Cot serà el cap de llista

Actualitzada 28/01/2021 a les 11:42

Primàries Catalunya ha presentat la seva candidatura per Tarragona a la plaça de Prim de Reus amb la presència del cap de llista Carles Prats Cot. Aquest ja va participar a les darreres eleccions municipals a la llista que hi va presentar Primàries Reus per la República.Durant l'acte també hi havia present el número dos, Biel Ferrer Puig; Andreu Bartolomé i Regué, número 3; Montserrat Pérez i Martínez; Joan Ramon Llaó Solé; Carles Vilella Sánchez; i Mar Matias Santacoloma.El cap de llista assegura que els objectius fonamentals de Primàries Catalunya és fer efectiu el mandat vigent del Primer d'Octubre i regenerar la política catalana impulsant la democràcia directa i les llistes obertes.