La sala polivalent de La Palma de Reus s'habilitarà per fer-hi concerts i xerrades

Actualitzada 28/01/2021 a les 07:59

La sala polivalent de La Palma i l'espai exterior de l'equipament viuran obres de millora. L'Ajuntament de Reus tramita un projecte que preveu dotar la sala d'un sistema de climatització mitjançant bombes de calor, així com d'un equip de llum per poder-hi fer xerrades i concerts de petit format, instal·lar-hi un projector i una pantalla i equips de control de llum i de so escènic; i ubicar-hi a la part exterior una nova font d'aigua i més mobiliari.

Les obres que s'han projectat tenen un pressupost de 116.000 euros i un termini d'execució de 4 mesos repartits en dues fases que es podran dur a terme de manera independent, diferenciada i funcional. La intervenció figurava als Pressupostos Participatius 2019.

Tal com recull la documentació que ha de guiar els treballs, La Palma ja va viure una rellevant intervenció de remodelació als anys 90. L'equipament «té ara una capacitat per a unes 800 persones a l'exterior i permet programar cinema a la fresca, concerts de terrassa, i altres esdeveniments culturals». Pel que fa a la sala polivalent interior, l'aforament és de 400 persones. La sala també «va ser objecte de reforma fa uns anys» però actualment «no disposa de cap sistema de climatització ni ventilació que garanteixi el confort tèrmic del públic» i compta amb «un equipament de so i il·luminació escènica precari i poc adequat per la tipologia d'ús i esdeveniments que es desenvolupen en l'espai cultural». Els aparells que s'hi implementaran, en especial els que fan referència a la nova climatització, tenen en compte qüestions d'eficiència energètica.

Més possibilitats

Pel que fa a la instal·lació escenogràfica que anirà a la sala polivalent, es col·locaran, entre altres, una taula de control digital, un rack de connexions, projector, pantalla elèctrica, una taula de so, altaveus i micros. En definitiva, tot el necessari per desenvolupar-hi esdeveniments en les condicions adequades. A la part exterior de La Palma hi anirà igualment una nova font d'aigua i també un parell més de bancs que ampliaran els espais per seure. La font disposarà de connexió hidràulica des de la zona dels serveis del recinte. Serà, en concret, del tipus quadrada.

L'edifici de La Palma acull, entre altres, el Casal de Joves de La Palma, que al 2020 va celebrar els seus 10 anys de vida i que és un punt de referència juvenil i un nucli aglutinador de serveis, programacions, relacions i recursos. Ofereix instal·lacions per assajar o preparar un concert, orientació per canviar de feina o per crear un negoci propi, suport en la realització de tràmits administratius, cursos de tot tipus, lloc per estudiar i diferents activitats, a més d'altres. Al mateix edifici, en la zona exterior, s'organitzen de manera habitual esdeveniments lúdics com el Festival Reggus o les Jornades de Rol de l'Associació de Jugadores i Jugadors de Rol de Reus, entre altres. L'habilitació de la sala polivalent per xerrades i concerts dotarà La Palma de noves possibilitats.