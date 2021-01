FiraReus, Cal Massó i la Xavier Amorós seran col·legis electorals a Reus el 14-F

Dos polilleugers i el Centre Cívic Migjorn entraran en els 15 punts de votació, d'on cauran 8 escoles

Actualitzada 28/01/2021 a les 07:59

Reus ha previst un total de 15 espais de la ciutat que es dedicaran a col·legis electorals de cara a la jornada del 14-F. Tot i que el govern exposarà el detall de la distribució pròximament, el llistat de l'Oficina del Cens Electoral permet ja constatar que, d'inici, 8 dels punts de votació que van instal·lar-se en les darreres generals no obriran portes. La majoria dels que desapareixen són escoles i instituts que tradicionalment acollien meses i que no ho faran en aquestes singulars eleccions al Parlament de Catalunya, marcades per la situació sanitària que es deriva de la covid-19. Per contra, es crearan fins a 10 nous col·legis, alguns d'ells localitzats a dependències de polilleugers ja sigui antics o bé de recent construcció. Espais com el centre de convencions FiraReus –al Tecnoparc–, o El Centre d'Art Cal Massó, que des de la irrupció de la pandèmia no ha tornat a acollir programació regular, s'estrenaran per a aquesta ocasió. Al 2019, en el 10-N, el municipi havia comptat amb 13 punts de votació, dos menys que els que hi haurà ara.

En concret, els col·legis electorals que desapareixen es corresponen amb les escoles Pompeu Fabra, Prat de la Riba, General Prim, Joan Rebull, Rosa Sensat, Misericòrdia i Cèlia Artiga, així com l'Institut Baix Camp. Al seu torn, les escoles Pi del Burgar, Isabel Besora i La Vitxeta passaran a acollir urnes. També estrenaran taules dos polilleugers, el Cèlia Artiga i l'Alberich i Casas. I cinc equipaments culturals i d'esdeveniments com són Cal Massó, la Biblioteca Municipal Xavier Amorós, La Palma, FiraReus i el Centre Cívic Migjorn. El polilleuger Cèlia Artiga és un dels últims equipaments esportius que s'han construït a la ciutat, i va entrar en funcionament precisament aquest passat any 2020.

Quedarà per precisar, encara, quina redistribució de votants originarà tot plegat, i com es portarà a terme aquesta organització per al 14-F. També les mesures de protecció que s'aplicaran. L'Escola Teresa Miquel i Pàmies, l'Escola Rubió i Ors, l'Institut Salvador Vilaseca, el Polillleuger Ciutat de Reus i el Pavelló Olímpic completen els 15 col·legis del 14-F.

Espais més amplis

De moment, sembla apreciar-se una intenció de limitar el trànsit de votants pels centres d'ensenyament. En casos com l'Escola Cèlia Artiga, les meses s'han desplaçat al polilleuger annex, igual que a l'Escola Albercih i Casas. FiraReus, La Palma o el Centre cívic Migjorn són espais amplis.