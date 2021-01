La demanda de bombones de butà es dispara pel preu de la llum i el fred

Els contractes d'estufes d'aquest tipus s'han duplicat a Gas Reusense, i el Carme o Mas Pellicer detecten que se n'utilizen més

«Amb el fred que ha fet aquests dies i, segurament, a causa dels preus i perquè és més eficaç, hem notat que hi ha hagut veïns però també comerços i oficines del barri que han començat a fer servir gas butà per les estufes i, realment, pel que hem comprovat, ha estat un augment». Ho explica Josep Machado, president de l'Associació de Veïns L'Harmonia del Carme, que precisa que «ho hem vist a negocis i a llars que van amb electricitat o que no poden encaixar una caldera». La seva percepció la constaten a Gas Reusense, empresa que abasteix la ciutat de bombones de butà i des d'on precisen que, en les darreres setmanes, «hi ha hagut un increment molt gran» de les vendes. «Hem tingut uns dies on, de veritat, la demanda s'ha duplicat i moltíssima gent que no fa servir butà està venint a fer contractes per estufes», afegeixen, i detallen que «sobretot, ha crescut la venda a client nou».

El perfil dels qui han recorregut ara a aquest sistema és el de «persones que tenen electricitat i que, en aquest temps que l'electricitat ha pujat i que les temperatures cauen més, volen estufa puntualment». «La gent que ha vingut a donar-se d'alta és tant gent gran com jove; molta gent jove viu en pisos on tot és elèctric i intenta estalviar, i busca aquest tipus d'estufes», afegeixen des de Gas Reusense, on expliquen que «el gas ciutat, per exemple, també necessita tot un manteniment però el gas butà es pot fer servir només quan es necessita, unes setmanes fredes d'hivern, i no s'ha de pagar una quota». L'encariment de la llum, que va viure un pic coincidint amb el temporal Filomena –la bombona de gas butà se situa al voltant dels 13,30 euros– tot i que la previsió ara és que s'estabilitzi, i l'impacte socioeconòmic generat per la pandèmia de la covid probablement també han tingut alguna cosa a veure en aquesta tendència, que ja havia aparegut en hiverns anteriors però segurament no tan marcada.

«És l'opció econòmica»

Al barri Mas Pellicer, segons explica el president de l'Associació de Veïns I de Maig, Eduardo Navas, «molta gent ja feia servir el gas butà però sabem que ara cada vegada en són més». Navas explica que «el repartidor del butà, fins fa un temps, no volia venir al barri perquè, quan arribava amb el camió, li prenien les bombones» però a l'entitat «vam anar a parlar amb Gas Reusense per mirar com arreglar-ho» i «el que hem acordat és que el noi ens les deixa aquí a l'associació, tothom té més seguretat, els veïns s'estalvien de transportar la bombona i a la gent gran també l'ajudem; guanyem tots». «Hi ha molts veïns que han començat a fer servir estufes de butà perquè es poden moure pel pis, escalfen ràpid i perquè és més senzill controlar la despesa que es fa quan la tens engegada, perquè no passa de la bombona», precisa Navas, que manté que «al barri es veu segurament com una opció més econòmica que l'electricitat, que ara ha pujat, i més senzilla en el dia a dia sense que calgui fer una instal·lació».

Tot i l'increment de demanda, que s'ha registrat a nivell generalitzat a partir de l'onada de fred i que ha ocasionat desabastiment en alguns municipis de Catalunya i de l'Estat, aquí «vam fer una bona planificació i la veritat és que no ens han mancat bombones, també perquè tenim la refineria al costat», expliquen des de Gas Reusense, on afegeixen que «habitualment, la gent que en fa ús demana una bombona cada set o deu dies». En relació al preu de la llum, a l'empresa asseguren que ha estat un dels factors que han impulsat l'auge de les estufes de butà aquest hivern, i apunten que «una persona que hagi d'escalfar una casa de, per exemple, 100 metres potser hi ha d'invertit uns 300 euros mentre que una bombona de butà val 13,30 euros i dona per escalfar bé i ràpidament, i quan passa el fred l'estufa es tapa i es guarda».