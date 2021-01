La campanya per fomentar el reciclatge de residus a Reus arriba a l'equador

La propera setmana serà el torn dels barris Pastoreta, Mas Magrané, Mas Iglesias, Pelai, Santuari i Fortuny

Actualitzada 27/01/2021 a les 13:04

La campanya sobre la separació de residus i el bon utilització dels contenidors «Jo sumo per millorar el barri. I tu?» ha arribat a l'equador. La iniciativa s'està duent en col·laboració amb voluntaris de les entitats i associacions veïnals.La propera setmana, del 25 al 29 de gener, els equips formats per voluntaris i educadors recorreran els barris Pastoreta, Mas Magrané, Mas Iglesias, Pelai, Santuari i Fortuny. La setmana de l'1 al 5 de febrer serà el torn del Passeig Prim, Barri Gaudí, Mas Vilanova, Amics del Barri Fortuny i Xalets Quintana.Des de l'11 de gener, els equips de voluntaris i educadors ja han visitat els barris Mas Abelló, Reus Sud Misericòrdia, Montserrat, Mare Molas, Immaculada, Aigüesverds, Tres llits de Santa Teresa, Sant Jordi, Monestirs, Sol i Vista, Primer de Maig, Pastoreta, Mas Magrané, Mas Iglesias. En finalitzar la campanya es presentarà un informe de cadascun dels barris per analitzar les mancances i dificultats de reciclatge de la zona.