L'obertura d'urgències al nou CMQ a Reus va tard per ajustos als aparells

El servei havia d'incorporar-se dilluns però ho farà finalment «en uns dies»

Actualitzada 27/01/2021 a les 10:06

La posada en marxa del servei d'urgències a les noves instal·lacions del CMQ, la qual s'havia anunciat per aquest passat dilluns 25 de gener, encara no s'ha produït i trigarà uns dies a fer-ho. El desplegament a les dependències de l'antic hospital s'ha retardat, segons asseguren fonts del mateix CMQ, perquè «en aquest moment s'està treballant en la posada a punt de l'equipament tecnològic del servei, els aparells de radiologia, els desfibril·ladors, etc.». Les mateixes fonts mantenen que l'espai del carrer del Vapor Nou assumirà urgències «en qüestió de dies».

El nou CMQ va començar a funcionar parcialment l'11 de gener, després d'anys de tràmits i successius ajornaments, els últims dels quals motivats per la irrupció de la pandèmia de la covid-10. En concret, aquell dia van activar-se 25 consultes externes i també una àrea dedicada a fer proves digestives. El següent àmbit en incorporar-se a l'edifici havia de ser el d'urgències, que passarà de 2 a 5 boxs però està pendent de materialitzar-se.

A mitjans de febrer

Des del CMQ insisteixen que l'objectiu és «anar obrint espais de tal manera que, en la primera quinzena de febrer, el centre pugui estar plenament operatiu i en això s'està treballant». La resta de serveis que haurien de desplaçar-se al nou CMQ són, en concret, l'hospital de dia per a atencions urgents i de llarga assistència, la unitat d'exploracions complementàries i de radiologia, i l'àrea de proves sense hospitalització.

A l'antiga Clínica Fàbregas, al carrer Gaudí, el CMQ continuarà realitzant tota l'activitat quirúrgica i l'hospitalització, així com una part de les consultes externes. A finals de desembre de 2020, els serveis del CMQ ja van desaparèixer de l'Hospital Sant Joan de Reus, el qual passarà a atendre només pacients de la sanitat pública amb l'excepció d'algunes urgències, com fan ordinàriament tots els centres.

Les noves instal·lacions ocupen 400 metres quadrats repartits en sis plantes. Tal com va explicar el regidor de Salut, Òscar Subirats, en l'estrena el passat 11 de gener, el CMQ espera encara una altra ampliació, a futur i sense data, a través de la qual s'expandirà a estances de l'antic hospital ara en desús. Per portar-la a terme, el primer pas ha de ser confeccionar el pla d'inversions. De moment, habilitar les instal·lacions del carrer del Vapor Nou ha costat prop de 2 milions d'euros. Al nou espai es tractaran patologies d'infants i adults, hi haurà consultes per a especialitats mèdiques i quirúrgiques, i urgències 24 hores. La previsió és que tot plegat faci circular per la zona unes 2.000 persones al dia que fins al moment no hi passaven.