L'hostaleria de Reus protesta contra els impostos municipals: «Estem ja amb l'aigua al coll»

Volen la condonació de taxes i «poder parlar amb Pellicer, però no ens rep»

«No podem resistir més aquesta situació, volem parlar amb l'Ajuntament de Reus i exigim que ens condoni els impostos municipals: terrasses i brossa. Necessitem ajudes que siguin reals, no bons». Ho explica Juan Andrés Alfonsoo, un dels portaveus d'Hostalers de la Província de Tarragona que avui han convocat una concentració silenciosa al Mercadal on s'han aplegat multitud de professionals del sector per denunciar que «sense ajuts, ens arruïnem». Els hostalers reclamen «mantenir una reunió directament amb l'alcalde Carles Pellicer» i lamenten que «hem d'enviar els nostres treballadors a l'ERTO però encara no hem vist cap polític que hi hagi d'anar, ells continuen cobrant els nostres diners i no fan res; no és lògic». Alfonso ha lamentat que «estem oberts a dialogar i així podríem entendre'ns» però, tal com insistia, «l'alcalde no ens ha atès i només volem que doni la cara».«Els empleats no poden sobreviure amb les promeses del govern i de la Generalitat, ho estem passant tots molt malament», ha afegit. Hostalers de la Província de Tarragona denuncia, també, la situació dels proveïdors: «Per exemple, a tots els que em visitaven a mi els han tirat a un ERTO», precisava Alfonsoo, que ha dit que «ho fan tot per telèfon i s'aprofiten de la situació».Un altre dels portaveus del col·lectiu d'hostalers –el qual integren un centenar de membres–, Blas Díaz, detallava unes hores abans de la protesta que «demanem ajuts a l'Ajuntament» i expressava que «en les taxes només ens van fer, al seu moment, una rebaixa molt pobre». De fet, el 2020 i segons va anunciar al seu moment el consistori, les taxes es van pagar parcialment, vinculades als períodes d'obertura. Ara, «volem dir que no les podem pagar» perquè «estem amb l'aigua al coll» i «ens sentim abandonats».«L'Ajuntament no ha tingut enguany tantes despeses, per exemple, en festes i són uns diners que bé podien haver servit per això», ha valorat Díaz, que deia que alguns establiments «hem posat en marxa una recollida de signatures per mostrar la nostra disconformitat amb el que està passant, perquè estem molt indignats».Fonts municipals asseguren que «que el govern sempre ha estat obert, i ho ha demostrat, a parlar amb tots els sectors afectats i els representants de les diferents associacions, a escoltar totes les peticions i arespondre en positiu».