La Fira Centre Comercial sorteja 500 € en targetes regal perquè els seus clients donin la benvinguda al Nadal

Els sortejos es faran de forma setmanal a través de les xarxes socials de La Fira

Actualitzada 28/11/2020 a les 10:50

La Fira Centre Comercial inicia la seva campanya nadalenca amb la tradicional encesa de llums que va tenir lloc ahir divendres coincidint amb l'enllumenat dels carrers comercials de la ciutat. Les celebracions es prolongaran fins al 5 de gener sota el lema 'Hola Nadal, Adéu 2020' en clara referència a la necessitat «d'acabar aquest any tan estrany i difícil a tot el món».Les xarxes socials jugaran un paper molt especial en aquesta campanya. A través dels seus canals digitals, La Fira Centre Comercial ha preparat un Nadal ple de sorpreses, jocs i premis. En diversos sortejos setmanals, La Fira regalarà 4 targetes regal valorades en 50 € i 15 en 20 € per bescanviar en els establiments de centre entre els que interactuïn via Facebook, Twitter o Instagram. La campanya enguany es presenta «diferent però igualment plena de màgia».La Fira Centre Comercial transmetrà de manera especial a través d'un vídeo en xarxes socials «un missatge d'esperança i il·lusió» de cara a la reobertura de el Centre recordant que les més de 50 empreses, autònoms i emprenedors que tenen allà el seu negoci tenen moltes ganes de retrobar-se amb els seus clients i el públic en general. En aquest sentit, La Fira Centre Comercial també recordarà a les xarxes que, com ha passat fins ara, «se seguirà treballant per garantir que en aquest espai hi hagi la màxima seguretat en tots els sentits per aconseguir que els seus visitants estiguin tranquils i ben atesos».