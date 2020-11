Un grup d'ocupes genera inseguretat al veïnat de la plaça Pintor Revascall de Reus

La Urbana ha posat multes per incivisme i per normes covid, i a l’AV li consta que «beuen i es barallen a prop dels jocs infantils»

Actualitzada 26/11/2020 a les 22:26

La presència d’un «grup d’ocupes» que «cada dia, ja sigui a primera hora o a la tarda, seuen a beure i acaben en crits i baralles» a la plaça del Pintor Revascall, al barri Niloga, preocupa al veïnat, que lamenta que la situació «ens genera sensació d’inseguretat» i «porta queixes dels pares, que no poden fer servir tampoc els jocs infantils que hi ha». Es tractaria, segons el relat dels mateixos veïns, d’entre set i vuit persones que «viuen per la zona de Santa Helena» i que, regularment, «van a comprar beguda i es posen als bancs, pixen als arbres que hi ha a la plaça i, al final, acaben discutint-se i creant molt mal ambient i mala imatge».

El grup «es mou, també de manera assídua, per la plaça del Víctor i pels voltants». Alguns els atribueixen robatoris que han ocorregut recentment al lloc, on «ha faltat una motocicleta i un telèfon mòbil», i asseguren que, des que hi són, «ha augmentat la delinqüència». Recentment «van dedicar-se a escopir en una font» i «aboquen brossa i les restes de beguda i d’altres coses darrere del del monument que hi ha a la plaça».

Recuperar la calma

Fonts municipals consultades en aquest sentit concreten que la Guàrdia Urbana té coneixement dels episodis que s’estan produint aquí i també de les molèsties que aquests ocasionen, i fan referència a una problemàtica vinculada a l’incivisme. La qüestió, tal com precisen, s’està treballant de la mà de l’associació de veïns, de manera coordinada. El cos de seguretat hi ha intervingut, segons les mateixes fonts, tant des del punt de vista de la mediació com portant a terme actuacions policials. I ha imposat sancions per vulneració de l’Ordenança de Civisme i de les mesures relacionades amb la prevenció de la covid-19.

Que la Guàrdia Urbana ha hagut d’acudir en repetides vegades a la plaça del Pintor Revascall ho corrobora el president de l’Associació de Veïns 25 de setembre, del barri Niloga, Josep Ramon Ferré, que explica que «estem al cas que hi ha molts problemes a la plaça amb aquesta gent i hi ha hagut diversos veïns que han vingut a explicar-nos el que estava passant». Des de l’entitat detallen que fa, aproximadament, un mes i mig que això ocorre perquè «abans hi havia altres persones, que també eren ocupes però que van marxar, i pensem que ara n’han vingut unes altres i que la cosa és més greu», i precisen que «estem en contacte amb la Guàrdia Urbana per mirar de solucionar tot això, cosa que hem de fer des de diferents vies, per la tranquil·litat dels veïns». Subratllen, a més, que «a la plaça hi ha una zona de jocs i no pot ser que no se’n pugui fer ús perquè les mares i els pares tenen por o perquè no sigui segur», i que «no es pot permetre que ningú orini als arbres, que es begui alcohol al carrer ni que tot el dia hi hagi crits i baralles».