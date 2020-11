Les sirenes vegetals de Sara Dalmau

La pintora exposa la seva última obra a l’aparador de la botiga Realment de Reus

Actualitzada 26/11/2020 a les 21:20

L’aparador de l’herbolari Realment (+Bio +Eco)2 , situat al raval del Pallol de Reus, s’ha omplert de sirenes. Aquestes filles del mar són obra de la pintora Sara Dalmau Sans, que durant sis dies ha estat treballant en directe a la botiga per fer realitat el projecte, que ha titulat amb el nom de Sirenes.

Amb la doble voluntat de generar sinergies i de commemorar el Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones, la Mariana Gaianu, de la botiga Realment, va posar-se en contacte amb l’artista per proposar-li l’experiment de generar una obra d’art en directe, des d’un aparador d’una botiga. «Era la primera vegada que em posava a dins d’un aparador, com si fos una noia d’Amsterdam», bromeja la pintora. El resultat és una instal·lació que es podrà contemplar fins al divendres 4 de novembre.

Sara Dalmau explica que el projecte de les Sirenes té la seva gènesi en una passejada que l’artista va fer el mes d’agost passat: «Vaig descobrir unes textures molt maques mirant les deixalles de la poda d’unes palmeres. De seguida vaig veure que allò eren cues de sirena».

Dalmau, que està establerta a l’Argilaga, ha participat en prop d’una trentena d’exposicions, tant individuals com col·lectives, i sovint en espais singulars, com ara l’Hotel Ritz o el Monestir de Santes Creus, i sempre presentant sèries motivades per la seva predilecció pel natural, la figura i les històries femenines.

Fins ara havia treballat amb la fusta com a suport, però amb aquesta exposició ha volgut experimentar amb les textures naturals.

Amb les Sirenes, l’artista ha volgut recrear les històries de personatges femenins ficticis molt vinculats a espais emblemàtics del litoral de la Costa Daurada, però sense oblidar l’efemèride del 25N. «Hi ha sobretot una palmera, on hi vaig veure una vagina violada, i aquesta és la sirena violada. Després, hi ha altres cues de sirena que ja són més felices. Per exemple la sirena de l’Emperador August, que s’ha vestit per a ell, tota daurada i amb llaurers en la decoració del vestit, o la sirena de la Torre dels Munts, dedicada als patricis Valerius que van viure allà», descriu la pintora. Amb els fruits de l’atzavara, l’artista ha recreat el fons marí.

Amb aquesta col·laboració, Sara Dalmau i Realment han volgut convidar el públic a assistir al procés de creació d’una obra d’art a dins d’un aparador i a plantejar-se qüestions a l’entorn del paper de les dones en l’art i la societat a partir de la simbologia mitològica de la sirena. Així, ens conviden a reflexionar sobre Què és art? I ser artista? Quin és el valor comercial de l’art? I el preu de l’artista? I el de la dona?

A més, totes les peces del projecte Sirenes estan a la venda. El que no sigui comprat, explica l’autora, serà exposat de nou, en una nova mostra que ja ha començat a treballar, a la ciutat de Barcelona.