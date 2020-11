Els empleats de la brossa de Reus es mobilitzaran perquè es faci «un peritatge del concurs»

Actualitzada 27/11/2020 a les 08:43

«Volem que es faci un peritatge extern i que s’avaluï què ha succeït amb la licitació del servei de la brossa perquè estem completament segurs que ens donarà la raó i detectarà que hi ha baixes temeràries i que això perjudicarà molt la ciutat». Ho explica el president del Comitè d’Empresa d’FCC a Reus, Miguel Pérez, que assegura que els empleats de la neteja iniciaran mobilitzacions, a partir de la setmana vinent, «per tal d’aconseguir aquest peritatge».

Ja poques hores abans que la mesa de contractació proposés l’adjudicació del servei a l’UTE que formen Valoriza Medio Ambiente i Romero Polo, la plantilla havia dut a terme una concentració silenciosa a la plaça del Mercadal per denunciar el que sostenen que són «baixes temeràries» en les dues ofertes presentades a la licitació de la contracta de la recollida de brossa i la neteja viària. L’altra empresa que va concórrer al concurs, a banda de l’UTE, va ser FCC, actual prestadora del servei. Com que són només dues, i tal com precisa el secretari general de sanejament urbà d’UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande, «no seria estrany que, després del ple on es faci l’adjudicació, FCC acabés per impugnar-la». Per això, i com que entenen que «passi el que passi, el procés s’allargarà de nou almenys un any», els treballadors demanen la realització del peritatge i «si aquest conclou que el concurs ha de tornar-se a fer, doncs que així sigui, perquè més val passar un any i que la cosa acabi bé que no passar-lo igualment i que la cosa continuï malament».

«Hipotecaran la ciutat»

En aquest sentit, Pérez manté que continuar endavant amb l’adjudicació en les condicions actuals «hipotecarà la ciutat per deu anys amb una contracta insuficient» i que «la contracta no s’arribarà a fer sencera perquè, a la meitat, l’empresa, sigui la que sigui, haurà de parar i reconèixer que no compta amb els mitjans necessaris per dur-la a terme». Sobre la capacitat i la disponibilitat de mitjans materials per afrontar un altre any de pròrroga, Pérez apunta que «ens van prometre 18 vehicles però només n’han arribat 16» i diu que «treballem com podem, amb el que hi ha». El col·lectiu no ha desvetllat encara quin dia iniciarà les mobilitzacions ni com es realitzaran. El congrés de la federació de serveis públics d’UGT a la demarcació, que es va fer ahir a Constantí, s’ha sumat també a les reclamacions dels treballadors.