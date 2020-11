Casado dubta que s'executin els 2.300 milions d'euros que ERC ha pactat als pressupostos de l'Estat

Tercer grau penitenciari

Casado ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de voler «acontentar» ERC i EH Bildu amb els pressupostos de l'Estat i ha advertit que l'harmonització fiscal que proposen els republicans «és il·legal i inconstitucional». ERC i el govern espanyol volen impedir situacions com les de la Comunitat de Madrid, on els tributs són sensiblement més baixos que a la resta de l'Estat. Casado ha assegurat que «a Madrid no hi ha un paradís fiscal» i ha animat la resta de governs, com el de la Generalitat, a abaixar també els impostos. A més, ha avançat que el PPC durà al seu programa electoral abaixar el tram autonòmic de l'IRPF i bonificar o suprimir els impostos de successions i donacions.També s'ha referit a les eleccions catalanes del 14 de febrer per subratllar que ells «encara» no havien descartat una aliança amb Cs, però que respecten la decisió del partit taronja de renunciar-hi. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, va anunciar dilluns que descartaven una coalició amb el PPC i amb el PSC després de mesos d'insistir-hi. Casado ha dit que ells no han reunit els seus òrgans electorals però que en qualsevol cas el president del PPC, Alejandro Fernández, «capitanejarà» la llista dels populars.Així mateix, ha anunciat un desplegament del partit a Catalunya aquesta tardor de precampanya: després de visitar Lleida la setmana passada i de passar pel Camp de Tarragona aquest divendres, Casado visitarà Girona la setmana que ve per reunir-se amb el sector pesquer, ha dit, i posteriorment anirà a Barcelona per trobar-se amb el sector industrial.Preguntat per la possibilitat que el Tribunal Suprem revoqui el tercer grau als líders independentistes condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017, Casado ha asseverat que el PP respecta i «no valora» les decisions judicials. No obstant això, ha indicat que el TS «ha de fer complir la llei i no permetre cap discrecionalitat i menys a canvi d'una investidura o d'uns pressupostos».