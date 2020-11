Substitueixen lluminàries i xarxes a l'Estadi Municipal de Reus per manteniment

El rugbi no hi podrà desenvolupar, de moment, la seva activitat esportiva, segons l’Ajuntament

El rugbi, de moment no

L’Estadi Municipal de Reus està protagonitzant un rentat de cara durant aquests dies. En el marc de les adequacions anuals que realitza per estar a disposició dels seus usuaris, l’Ajuntament de Reus, que és qui s’encarrega del manteniment del camp, està substituint les lluminàries que estan foses o en mal estat, per tal d’oferir la millor il·luminació a aquells equips que entrenen sense la llum del sol.A banda, el consistori també hi està realitzant altres adequacions, com la substitució de les xarxes atura-pilotes que hi ha al fons del camp, les quals, amb el pas del temps, també han quedat malmeses.Cal recordar que la utilització de l’Estadi Municipal de Reus ha canviat radicalment en els darrers anys. De jugar eliminatòries d’ascens de Segona Divisió B a Segona Divisió A i oferir partits de Lliga de Futbol Professional a deixar de fer-ho per la desaparició d’un club històric, molt mal gestionat en els darrers anys.Ara mateix, l’equip juvenil i el femení de la Fundació Futbol Base Reus juguen els seus partits a l’Estadi Municipal, on no fa gaire ho feien equips de LaLiga, alguns d’ells ara a la màxima categoria del futbol nacional. Per altra banda, la Fundació també fa ús de l’annex per a realitzar-hi entrenaments, amb què, en certa manera, l’estadi no ha deixat de ser roig-i-negre des del final del CF Reus, de la mà de Clifton Onlfo, qui va heretar un deute milionari de l’anterior amo, Joan Oliver.Per altra banda, el rugbi no tornarà a l’Estadi Municipal. L’any passat, el Reus Rugbi Club va demanar poder utilitzar aquesta instal·lació per tal de poder desenvolupar la seva activitat esportiva, però tal com han detallat fonts municipals a aquest diari, no serà així. Almenys, de moment. El Pla d’Usos de l’Estadi Municipal de Reus per a la temporada 2019-20 no s’ha modificat i, per tant, l’equip de rugbi continuarà desenvolupant tota l’activitat a l’Estadi Municipal de la Pastoreta.El consistori recorda que hi va realitzar una sèrie d’adequacions per poder adaptar-lo al reglament de la Federació Catalana de Rugbi. En aquests moments, l’Estadi Municipal no compleix amb els esmentats requisits i, per tant, el rugbi no hi farà acte de presència.