Reus reforça la campanya comercial de Nadal perquè sigui «més lluïda que mai»

El cartell de la iniciativa està dissenyat amb una imatge similar a la de l'any passat, però en aquesta ocasió incorpora personatges amb mascareta. La campanya no ha renunciat als personatges dels follets, que dinamitzaran els carrers i interactuaran amb els vianants –respectant les mesures de seguretat.La campanya tindrà diferents espais on es concentraran les activitats. A la plaça del Mercadal hi ha instal·lat un arbre verd que evoca els arbres més tradicionals de les festes. També hi haurà el Mercat de Nadal del 3 al 20 de desembre, i projeccions d'elements nadalencs sobre el paviment de la plaça durant 45 dies.La plaça de la Llibertat serà un altre dels espais nadalencs a Reus. S'hi trobarà una gran bola transitable de llum i també hi haurà un muntatge lumínic. A la plaça Prim s'hi instal·larà un gran pingüí il·luminat i, a la plaça d'Evarist Fàbregas, el Mercat d'Artesania del 4 de desembre al 5 de gener.Caelles ha explicat que volen transmetre "il·lusió i alegria" per les festes, i sobretot fer costat als establiments de comerç, servei i restauració, colpejats per la crisi, i incentivar les compres de Nadal. Per aquest motiu, ha dit, s'ha reforçat la il·luminació als barris i al centre mitjançant un augment de l'ajut que atorga el consistori de fins a un 70%.L'encesa dels llums es farà des de la plaça del Mercadal i es podrà seguir en línia des de Canal Reus TV, les xarxes socials de l'Ajuntament i de Reus Promoció, a banda del propi Canal YouTube de l'Ajuntament de Reus. La campanya està coordinada per l'Agència Reus Promoció i compta amb la col·laboració de les entitats comercials de la ciutat.