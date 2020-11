Les restriccions en la mobilitat obliguen a reprogramar bona part dels concerts que resten de l'Accents

Els concerts s’han hagut de reprogramar en la seva majoria de dilluns a dijous, quan la mobilitat està permesa

Actualitzada 26/11/2020 a les 16:08

El Festival Accents s’ha vist obligat a reprogramar de nou bona part de les actuacions previstes per les pròximes setmanes per les restriccions de mobilitat imposades per la Generalitat per frenar la Covid-19, unes restriccions que impedeixen als ciutadans de moment anar d’una població a l’altra en cap de setmana. Per això, els concerts s’han hagut de reprogramar en la seva majoria de dilluns a dijous, quan la mobilitat està permesa.

Des de l’Accents es lamenta aquests canvis i les restriccions al sector de la Cultura, quan des d’un primer moment ha mantingut tots els protocols de seguretat i no es coneixen casos de contagis en teatres o concerts. L’Accents considera que el passaport cultural per moure’s el cap de setmana, que s’havia promès des d’algunes instàncies de la Generalitat, s’hauria d’haver mantingut, encara que finalment no ha estat així.

El nou calendari de l’Accents queda de la següent forma: avui dijous 26 de novembre a les 20.00 h, Ferran Palau actuarà al Teatre Bartrina de Reus presentant el seu disc Kevin. Encara queden entrades a la venda a www.teatrebartrina.cat; l’estrella del flamenc Rocío Márquez, acompanyada del guitarrista català Canito, presentarà el seu disc Visto en el jueves, finalment el dimecres 23 de desembre a les 2:.00 h al Teatre Fortuny amb entrades a www.teatrefortuny.cat, un concert que forma part del minicicle ‘Som flamencs’.

El concert de Roger Mas a la Selva del Camp, amb entrades esgotades des de fa setmanes tindrà lloc el divendres 18 de desembre a les 20:00 h al Castell del Paborde d’aquest municipi del Baix Camp, que suposarà la clausura oficial de l’Accents 2020.

El diumenge 13 de desembre el duet Isabel Vinardell & Isabel Laudenbach actuarà a les 19:30h a la Cripta de l’Ermita de Cambrils amb entrades a la venda a www.entradium.com. També a Cambrils al Centre Cultural es trasllada al dijous 3 de desembre l’espectacle ‘Vi, glosa i estrelles’ amb aforament complet des de fa setmanes.

Per últim, el concert de los Hermanos Cubero previst a la Sala Santa Llúcia presentar el disc ‘Quique dibuja la tristeza’ es farà el dilluns 7 de desembre, però a les 20:00h, amb entrades a la venda a www.entrapolis.com.

El concert de celebració dels 15 anys d’Alquimia Flamenco al Teatre Fortuny de Reus canvia de data i es trasllada al dilluns 28 de desembre a les 20.00h amb entrades a la venda a www.teatrefortuny.cat.

L’organització va posar a la venda un abonament al preu de 30 euros que donarà accés a les 2 actuacions de flamenc del Teatre Fortuny de Rocío Márquez i pel concert de celebraració dels 15 anys d’Alquimia Flamenco. Aquest abonament s’ha de comprar directament a les taquilles del Teatre Fortuny o per telèfon al 977010657.

Serveixen les mateixes entrades

Totes les entrades adquirides prèviament pels concerts seran vàlides sense la necessitat d’haver de fer canvis. Les persones que no puguin assistir als concerts en les noves dates poden demanar el retorn dels diners de les entrades a les plataformes digitals on les van comprar o reclamant-les amb un correu a info@festivalaccents.cat.

Patrocinadors i col·laboradors

L'Accents 2020 va afegir enguany la DOP Siurana com a nou patrocinador del festival. Aquest patrocini se suma als dos patrocinadors habituals de l'Accents, Vermuts Miró i els vins de la DO Catalunya, que mantenen el seu compromís en èpoques convulses a favor del sector de la cultura.

El Festival Accents és un projecte d'Empenta Cultural que va néixer l'any 2014 amb la direcció artística d'Isaac Albesa. Des d'aquell moment ha portat més de 70 artistes d'arreu dels Països Catalans que principalment canten en català a la ciutat de Reus i a mitja dotzena de localitats del Baix Camp, el Priorat i l'Alt Camp.

L'Accents 2020 té el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Reus, a través de l'Institut Municipal Reus Cultura, la Diputació de Tarragona, el departament de Cultura de la Generalitat, l’Inaem i també els ajuntaments de Cambrils i de la Selva del Camp.