Empreses de Reus donen 200 ordinadors per reduir la bretxa digital

Actualitzada 26/11/2020 a les 13:41

L'Ajuntament de Reus rebrà 200 ordinadors donats per empreses i organitzacions públiques i privades en el marc d'una campanya municipal per reduir la bretxa digital, segons informa el consistori.És una de les mesures del Pla de reactivació econòmica i social de Reus, que pretén facilitar als sectors més vulnerables l'accés als recursos digitals.També preveu qualificar en competències informàtiques bàsiques a les famílies perceptores i capacitar-les per relacionar-se amb les administracions electrònicament- hauran de comprometre's a fer formació- i per fomentar l'economia circular.Fins ara, una dotzena d'empreses i organitzacions ja han lliurat ordinadors, a més d'impressores, teclats, ratolins, pantalles i cables de connexió; i altres empreses ja han formalitzat la petició de lliurament de material, sense concretar encara la quantitat.Els equips cedits van vinculats a subvencions per a la concessió d'equipament informàtic reutilitzat amb programari lliure i amb una connexió a internet per impulsar l'autonomia digital entre persones en situació de necessitat.L'ajuntament ha arribat a acords amb la Cambra de Comerç de Reus i l'associació empreses TIC del Clúster TIC Catalunya Sud per difondre la campanya de lliurament d'equips informàtics.