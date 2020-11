Aena adjudica a Sureste el contracte de la inspecció de passatgers a l'Aeroport de Reus

Aena ha prorrogat el contracte per a la inspecció de passatgers als aeroports de Reus i Girona a l'empresa Sureste, en un lot en què hi estan inclosos els de València i Saragossa, per un import de 21,9 milions d'euros. La companyia ha optat per prorrogar el contracte a l'Aeroport del Prat a l'empresa de seguretat Trablisa, una mesura que també ha pres en els aeroports de Palma, Alacant, Eivissa, Menorca i Almeria. Els treballadors de l'empresa van convocar una vaga indefinida l'estiu del 2019 en protesta per les seves condicions laborals.L'ens gestor va anunciar aquest dimecres l'adjudicació del servei de seguretat privada en els 42 aeroports de la xarxa per dos anys, prorrogable a un tercer, per 303 MEUR. Per a l'aeroport del Prat, es van adjudicar dos lots menors, un per a la inspecció d'equipatges i bodegues a Ilunion per 25,2 MEUR i un altre de vigilància al Centre de Gestió Aeroportuària a Segurisa per 1,6 MEUR.