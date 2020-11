Els 65 incendis a Reus d'enguany esgoten els contenidors i forcen una compra

L’Ajuntament ha hagut d’adquirir 25 nous dipòsits, per entre 800 i 900 euros cadascun; des del 2015 se n’han cremat uns 400

Actualitzada 24/11/2020 a les 22:33

Bombers de la Generalitat han hagut de dur a terme a la ciutat de Reus, entre l’1 de gener i el 15 de novembre d’aquest 2020, un total de 65 serveis per apagar incendis que s’havien originat a illes de contenidors de la brossa, segons xifres aportades pel mateix cos. En tots aquests focs va quedar calcinat, almenys, un contenidor, tot i que molt probablement en bona part dels casos va cremar més d’un dipòsit. En algunes ocasions, les flames es van estendre i van afectar vehicles que es trobaven estacionats a la via pública, façanes d’edificis o vegetació.

Un dels més recents episodis va tenir lloc el passat 16 de novembre –no està inclòs, per tant, a l’estadística– quan, a les 22 h., una dotació va mobilitzar-se per extingir les flames que sortien d’un contenidor a l’avinguda de Barcelona, al barri Gaudí. La crema de dipòsits ha deixat l’Ajuntament de Reus sense recanvis i el veïnat d’algunes zones afectades s’ha queixat, en els darrers dies, que els contenidors incendiats no estan sent reemplaçats. Fonts municipals consultades en aquest sentit asseguren al Diari Més que el consistori ha fet una compra de contenidors i que la previsió és que els nous recipients de la brossa puguin estar als carrers on fan falta cap a finals de setmana. Se n’han adquirit un total de 25 però, segons detallen les mateixes fonts, en aquests moments són tan sols 17 els que es necessiten. Els 8 contenidors restants, per tant, quedaran en reserva per disposar d’ells si més endavant calguessin. El preu de cada contenidor oscil·la entre els 800 i els 900 euros, aproximadament. Mentre no es reposen, però, el que els hi queda als veïns és adreçar-se a l’illa més propera. Des de l’Ajuntament apuntaven uns dies enrere que, a Reus, la distància que hi ha entre illes va de 100 a 150 metres, depenent de cada cas.

El problema de la crema de contenidors s’ha cronificat a la ciutat i, de tant en tant, es donen onades en algunes zones. Al mateix barri Gaudí denunciaven, fa poc, haver patit l’incendi d’una dotzena de contenidors en un sol mes. Per això, tal com explicava llavors la presidenta de l’associació de veïns, Maria del Mar Escoda, «s’han hagut de desplaçar i reestructurar les bateries de contenidors per allunyar-les dels blocs de pisos i que, si hi ha un foc, no afecti els qui hi viuen». Els primers que es van moure van ser els de l’avinguda de Saragossa.

Més de 100 a la comarca

Segons les dades de Bombers, i tenint en compte que sempre fan referència al període entre l’1 de gener i el 15 de novembre de cada any, al 2019 el cos va fer almenys 84 sortides a Reus per contenidors, al 2018 van ser 49, al 2017 van ser 70, al 2016 van ser 118 i al 2015 la xifra de serveis per crema de dipòsits va acostar-se 38. En total, són més de 424. Al Baix Camp, enguany ja són 108.