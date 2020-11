El Seguici Festiu de Reus comptarà amb el seu propi joc de cartes: El Tronat

Hi poden jugar de 2 a 6 persones, en partides de 20 minuts, i el repte és fer parelles de Gegants

Actualitzada 24/11/2020 a les 20:33

El Seguici Festiu tindrà el seu propi joc de cartes: El Tronat. «El joc més festiu de Reus» l’ha creat Oriol Calabuig, que explica que «arran de la pandèmia, ens vam posar a pensar i vam veure que, per Nadal, ara que no ens podem ajuntar moltes persones com fèiem abans, que no hi ha tanta activitat social i que estan de moda els jocs, aquesta podia ser una bona idea». El Tronat està format per una baralla de 54 cartes que representen elements del Seguici, hi poden participar entre 2 i 6 jugadors a partir de 7 anys i cada partida dura al voltant de 20 minuts.

«L’objectiu dels jugadors», diu Calabuig, «és aconseguir les cinc parelles de Gegants o bé quatre parelles més la Mulassa, que és el comodí». A banda d’aquests, «la resta d’elements tenen la funció d’alterar la partida» i provoquen efectes estretament vinculats als mateixos elements: «Per exemple, els Nanos fan que durant dues tirades no puguis participar o, si et tiren el Lleó, fa que perdis les cartes que tens a la mà», explica.

Els Xiquets i els balls no estan presents ara però «si la idea funciona, ja està pensat que hi hagi una segona versió on sí que hi siguin i on també estigui la Tronada. Aquesta segona versió seria per unir-la amb la primera i generar un joc únic i més gran». En principi, El Tronat es podrà adquirir a partir del 10 de desembre a l’establiment La Targeta del carrer de les Galanes al preu de 12,95 euros. L’autor del joc, que alhora és portador del Lleó de Reus, avança que «també hi ha la intenció d’oferir El Tronat a les entitats per si el volen vendre i que això serveixi una mica per fer caixa, enguany que s’ha pogut fer poca cosa per la covid». Els elements estan representats «amb dibuixos divertits», s’han creat «a través de disseny gràfic» i les cartes «estan homologades i són segures». El joc està fet en tres idiomes: català, castellà i anglès. «L’anglès és orientat a qui pugui venir de fora i a que, quan hagi passat tot això, El Tronat pugui ser un record de la ciutat i de la Festa Major per als visitants», afegeix Calabuig, que indica que la baralla «no es vendrà només per Nadal, es queda ja per sempre». La segona versió, amb els Xiquets i els balls, «la trauríem per Sant Pere».

El conte del Lleó petit, ja a punt

El Lleó de Reus també té grans novetats. El seu cap de protocol, Josep Lluís Rius, apunta que «a finals de desembre, presentarem el conte del Lleó petit» i precisa que «l’autora serà Conxi Baraut». El conte narrarà «la història que vam explicar per Sant Pere i que tractava sobre que el Lleó petit es perdia i se l’havia de buscar» però «no serà del tot igual perquè l’autora l’ha adaptat una mica i es plantejarà el relat per tota la ciutat». Si la pandèmia ho permet, es vol és donar-lo a conèixer en un acte públic. Després, el conte del Lleó petit anirà a les escoles en format teatralitzat.