Gairebé la meitat de 60 cases de Sant Josep Obrer revisades estaven enganxades a la llum

L’operatiu contra el frau elèctric continua en marxa a la zona de les Verges i finalment s’entrarà a 126 habitatges

Actualitzada 24/11/2020 a les 12:56

L’operatiu que, des de primera hora del matí, està desplegant Endesa a les cases de Sant Josep Obrer contra el frau elèctric ha revisat ja uns 60 domicilis, tal com detallen fonts de la companyia. D’aquests, segons les mateixes fonts, un 40% estaven connectats il·legalment a la llum. L’operatiu continua en marxa i la intenció és, finalment, acabar accedint a uns 126 domicilis de la zona, depenent del temps que exigeixi la intervenció. No és la primera vegada que es du a terme una actuació similar al lloc, on en anteriors ocasions s’han detectat, entre altres, plantacions de marihuana. A la zona, coneguda com les cases de les Verges, la Guàrdia Urbana té instal·lades càmeres de seguretat. Efectius de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra estan acompanyant, durant tot el matí, els operaris de la companyia de subministrament que s’encarreguen d’examinar les connexions i desenganxar les que s’han realitzat de manera irregular.