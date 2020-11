En marxa un operatiu contra el frau elèctric al barri Sant Josep Obrer de Reus

Actualitzada 24/11/2020 a les 11:31

Les cases del barri Sant Josep Obrer de Reus estan sent objectiu, des de primera hora d'aquest matí, d’un operatiu contra el frau elèctric, tal com confirmen al Diari Més fonts d’Endesa. Treballadors de la companyia de subministrament recorren la zona, acompanyats d’efectius de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, per desenganxar llars que estan il·legalment connectades al subministrament. La previsió és dur a terme l’operatiu al total dels carrers que integren aquesta part del barri, compresa entre el passatge de la Mare de Déu de las Angustias i el de la Mare de Déu del Saliente, darrere de l’església. I fer-hi, segons detallen les mateixes fonts, unes 60 actuacions, depenent del marge de temps que s’inverteixi en cadascuna d’elles. No és la primera vegada que es duu a terme un desplegament similar al lloc, on en anteriors ocasions s’han detectat, entre altres, plantacions. En aquests moments encara s’hi està treballant.



Més de 100 pisos a Mas Pellicer

El president de l’Associació de Veïns I de Maig, Eduardo Navas, valora que «estem a favor que tallin la llum a qui la fa servir per plantacions de droga o per incivisme» i puntualitza que «les famílies que són necessitades poden acudir a Serveis Socials i se’ls hi presta ajuda, no fan això». Navas precisa que «no podem estar d’acord amb les connexions il·legals perquè són perilloses i, per la mateixa causa, a la nostra zona ja han cremat diversos pisos. A més, a aquestes connexions sovint s’endollen moltes coses i no estan preparades per aguantar tant, i peten». A Mas Pellicer «hi ha 104 llars que estan connectades il·legalment, d’un total de prop de 600 habitatges que hi deu haver». Als carrers on estan les cases de Sant Josep Obrer van instal·lar-se càmeres de la policia local. Sobre aquesta qüestió, Navas expressa que «no deuen veure el que passa aquí» i apunta que «amb tot, quan aquestes persones s’enganxen a la llum ho fan des de dins».